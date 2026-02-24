Amortiguadores del coche: qué son, cuándo hay que cambiarlos, precio y cuántos hay
La pregunta del millón. Pues bien, cambiar los amortiguadores del coche tiene un precio que podría variar dependiendo el contexto de la situación, pues dependerá en todo momento del modelo del coche, la marca del producto, si solo cambias los delanteros o traseros o completos y del taller donde hagas la sustitución. En nuestro país, por ejemplo, cambiar un par de amortiguadores delanteros suele tener un coste de 300-400 euros, mientras que los traseros valen algo menos: de 240 a 350 euros. Todo esto incluye las piezas y mano de obra.
Cuánto duran y cuándo hay que cambiarlos
En condiciones normales, los amortiguadores del coche suelen durar de media entre 60.000 y 100.000 kilómetros, aunque su vida útil podría variar dependiendo el tipo de conducción y el estado de las carreteras, como además la calidad de la pieza en cuestión. No es lo mismo circular diariamente por terrenos en mal estado que hacerlo por una calzada completamente limpia de baches e irregularidades. Por ello, es recomendable, al igual que ocurre con la mayoría de piezas, revisarlos periódicamente y cambiarlos cuando presentes signos de desgaste severo: pérdida de aceite, rebotes, mayor distancia de frenado, ruidos al pasar por baches…
Mejores amortiguadores para el coche
- Bilstein: Marca alemana premium, conocida por su excelente control, durabilidad y rendimiento tanto en carretera como en condiciones exigentes o asfaltos irregulares.
- Sachs: Fabricante con gran reputación en confort y estabilidad. Muchos coches europeos usan amortiguadores de esta marca de origen.
- KYB (Kayaba): Marca japonesa muy popular por su buena relación calidad-precio y fiabilidad en uso diario.
- Monroe: Marca estadounidense con una amplia gama para distintos tipos de vehículos y buena absorción de baches.
- Koni: Marca de amortiguadores ajustables con fama sólida, especialmente valorada por entusiastas de coches deportivos o conducción fina.
- TRW: Marca reconocida por su robustez y fiabilidad, orientada a seguridad y vida útil prolongada.
- Meyle: Opción de buena calidad europea con precio competitivo para uso diario.
- Rancho: Muy valorada para vehículos más grandes, todoterrenos y conducción mixta carretera/fuera de pista.
- Gabriel: Marca tradicional con prestaciones equilibradas para uso cotidiano.
