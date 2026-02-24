Amortiguadores del coche: qué son, cuándo hay que cambiarlos, precio y cuántos hay

Los amortiguadores del coche son elementos del sistema de suspensión cuya función principal es controlar y suavizar los movimientos de los muelles cuando el vehículo pasa por baches, curvas o irregularidades en la carretera. Su trabajo, principalmente, consiste en absorber y disipar la energía que se genera al comprimirse y expandirse la suspensión, evitando que el coche rebote en exceso y manteniendo las ruedas en contacto constante con el suelo. Gracias a estas piezas importantes, se mejora la estabilidad, el confort de marcha y la seguridad, pues en todo momento ayudan a mantener el control del automóvil, reducir la distancia de frenado y evitar un desgaste irregular y severo de los neumáticos. 🚐👌A medio camino entre turismos y camiones, las #furgonetas están más presentes que nunca en las ciudades y carreteras de nuestro país. 📝Aquí van unos consejos de #SeguridadVial que pueden serte de utilidad👇 pic.twitter.com/XD0qCvA0kv — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) February 23, 2026 Dónde están los amortiguadores

sistema de suspensión del coche, es decir, justo al lado de cada neumático. En condiciones normales, hay uno en cada rueda: dos en la parte delantera y otros dos en la trasera. Se encuentran montados sobre todo entre el chasis y los elementos que forman la suspensión, como es el caso de muelles o brazos, y su posición permite, tal y como hemos indicado líneas atrás, absorber los movimientos que se producen en las ruedas cuando se pasan por baches o diversas irregularidades de la carretera. Este artilugio del vehículo está ubicado en elEn condiciones normales, hay uno en cada rueda: dos en la parte delantera y otros dos en la trasera. Se encuentran montados sobre todo entre el, como es el caso de muelles o brazos, y su posición permite, tal y como hemos indicado líneas atrás, absorber los movimientos que se producen encuando se pasan por baches o diversas irregularidades de la carretera.

Cuánto cuesta cambiar los amortiguadores del coche

La pregunta del millón. Pues bien, cambiar los amortiguadores del coche tiene un precio que podría variar dependiendo el contexto de la situación, pues dependerá en todo momento del modelo del coche, la marca del producto, si solo cambias los delanteros o traseros o completos y del taller donde hagas la sustitución. En nuestro país, por ejemplo, cambiar un par de amortiguadores delanteros suele tener un coste de 300-400 euros, mientras que los traseros valen algo menos: de 240 a 350 euros. Todo esto incluye las piezas y mano de obra.

Cuánto duran y cuándo hay que cambiarlos

En condiciones normales, los amortiguadores del coche suelen durar de media entre 60.000 y 100.000 kilómetros, aunque su vida útil podría variar dependiendo el tipo de conducción y el estado de las carreteras, como además la calidad de la pieza en cuestión. No es lo mismo circular diariamente por terrenos en mal estado que hacerlo por una calzada completamente limpia de baches e irregularidades. Por ello, es recomendable, al igual que ocurre con la mayoría de piezas, revisarlos periódicamente y cambiarlos cuando presentes signos de desgaste severo: pérdida de aceite, rebotes, mayor distancia de frenado, ruidos al pasar por baches…

Cuántos amortiguadores tiene un coche

Tal y como hemos destacado párrafos atrás, los coches suelen tener cuatro amortiguadores, uno en cada rueda: dos delanteros y dos traseros, y están integrados en el sistema de suspensión, trabajando junto con muelles y otros elementos para absorber todos los impactos de la carretera. Sin embargo, en algunos vehículos, como por ejemplo todoterrenos, furgonetas o modelos deportivos, puede haber configuraciones distintas o sistemas de suspensión más complejos, pero en la mayoría de los coches convencionales siempre son cuatro.

