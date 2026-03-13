Seat descarta aplicar medidas de reestructuración en la plantilla con nuevos despidos tras el anuncio de que el Grupo Volkswagen recortará alrededor de 50.000 puestos de trabajo para 2030 en Alemania con el objetivo último de lograr un ahorro neto anual de más de 6.000 millones de euros en toda la compañía. El fabricante automovilístico ha confirmado que tampoco se aplicarán recortes de empleo para alcanzar una rentabilidad del 6% para final de la década.

Así lo ha señalado este jueves el CEO de Seat y Cupra, Markus Haupt, en la rueda de prensa posterior a la presentación de resultados, a la que ha asistido este diario, en la que ha anunciado que el objetivo de la compañía es alcanzar una rentabilidad del 6% de aquí al 2030, tras anotarse un 0% en 2025 por los efectos derivados de los aranceles de Bruselas al envío de coches 100% eléctricos procedentes de China, la caída de la demanda en los distintos mercados y las dudas con la electrificación.

La compañía con sede en Martorell ganó 40,9 millones de euros en 2025, un 92% menos que en el año anterior, mientras que el beneficio operativo se desplomó un 99,8%, situándose en un millón de euros, frente a los 633 millones registrados en 2024.

Seat descarta nuevos despidos

«No vamos a efectuar una reducción de plantilla para alcanzar el objetivo de rentabilidad del 6% previsto para 2030», confirmó el directivo de la firma con sede en Martorell, que fía esta cifra al éxito del Cupra Raval, que cumple con las condiciones para entrar el proyecto que presentará en los próximos meses Bruselas sobre el coche europeo, eléctrico y barato; y el Cupra Tavascan.

No obstante, Haupt ha destacado que «la compañía se encuentra en medio de la mayor transformación de la historia de nuestra compañía, una transformación no solo tecnológica y técnica, para integrar los vehículos eléctricos en Martorell, sino que es una transformación también de los procesos, de la organización y de la estructura de nuestra compañía». «Anunciamos ya hace unos años que esa reestructuración también constaba de una reducción de 20% de personal indirecto y de 30% de estructuras de dirección», ha añadido el directivo.

«Una reducción que terminará a finales de 2026, es decir, estamos ya en la recta final. Estamos cumpliendo con los compromisos que adquirimos para la transformación de la compañía», ha insistido.

Impacto del conflicto en Irán

Pese al conflicto que afecta a Oriente Medio, el CEO de Seat y Cupra ha explicado que la compañía mantiene sus planes de entrada con Cupra en Oriente Medio, anunciados el pasado mes de septiembre sin fecha específica y motivado por mercados como Dubai o Arabia Saudí, aunque ha señalado que su penetración en esa región irá «en función» del conflicto.

Haupt también ha apostado por mantener «en el cajón» los planes de entrada en Estados Unidos por el escenario geopolítico actual y, sobre el Cupra Tavascan, producido en China, del que recientemente la Comisión Europea retiró un arancel del 20,7% tras un acuerdo con la empresa para no perjudicar a las marcas europeas, ha señalado que seguirá por ahora fabricándose en el país asiático.