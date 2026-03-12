La industria del automóvil teme que la crisis provocada por el conflicto de Irán provoque un desplome en las ventas de coches premium en Oriente Medio. Un mercado en el que los fabricantes europeos han aumentado sus cuotas en los últimos años, sobre todo en las marcas de lujo como Porsche, Audi, Mercdes-Benz, aunque las más afectadas serán las chinas, que ya representan entre un 10% y un 15% de las ventas de vehículos nuevos en los Emiratos Árabes Unidos.

Así lo ha explicado el director del Grupo Volkswagen, Oliver Blume, tras la presentación de resultados de la compañía, en la que ha afirmado que «el conflicto en Oriente Medio no está afectando a la cadena de suministro de Volkswagen, pero podría afectar las ventas del automóvil premium, como es el caso de Audi y Porsche».

«Simplemente estamos viendo lo volátil y frágil que es nuestro mundo, con nuevos problemas que surgen cada mes», dijo Blume, señalando un posible lastre para las ventas debido al conflicto en la región, donde los volúmenes son modestos pero los márgenes altos. Agregó que Estados Unidos sigue siendo un mercado importante para Volkswagen, pero dijo que la participación de mercado objetivo del 10% allí se había desvanecido en el largo plazo.

Aumento de los precios

No obstante, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que las consecuencias económicas derivadas del conflicto en Irán, con el precio del petróleo sometido a fuertes fluctuaciones, no se mantendrán en el tiempo y ha asegurado que los mercados se han visto menos afectados de lo que el inquilino de la Casa Blanca había previsto.

«Pensé que nos afectaría un poco, pero probablemente nos ha afectado menos de lo que pensaba. Y volveremos a la normalidad en muy poco tiempo. Los precios están bajando considerablemente», ha sostenido el mandatario estadounidense en declaraciones recogidas por Fox News en las que también ha añadido que «el petróleo bajará, es solo una cuestión de la guerra».

Trump ha incidido que incluso el precio del crudo «bajará más de lo que nadie imagina», asegurando también que los mercados están «aguantando bien».

Este miércoles, los 32 países de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) han acordado «por unanimidad» la liberación de 400 millones de barriles de petróleo de sus reservas de emergencia para abordar las perturbaciones en los mercados petroleros derivadas de la guerra en Oriente Próximo y el cierre del estrecho de Ormuz.

A pesar de este anuncio, el barril de Brent y de West Texas Intermediate (WTI) han experimentado aumentos del 5% en sus precios durante la tarde, en una situación de gran volatilidad del precio del crudo.

La ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán ha provocado la suspensión del tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz, que conecta los golfos Pérsico y de Omán, debido a las amenazas del país persa contra los buques que crucen esta ruta por la que circulaba hasta una quinta parte del petróleo mundial.