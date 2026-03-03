El sector del automóvil teme una escasez de piezas provocada por el impacto del conflicto de Irán, tras el ataque de Estados Unidos e Israel, en las rutas marítimas. No obstante, las empresas afectas ya trabajan en la puesta en marcha de alternativas para evitar parones de producción en las factorías y retrasos en las entregas, como ya ha sucedido con otros enfrentamientos derivados de las tensiones geopolíticas.

Así lo han señalado fuentes del sector, en conversaciones con este diario, que han señalado que «los equipos logísticos temen un nuevo colapso de la industria del automóvil con parones en fábricas por la falta de piezas, con contenedores paralizados en puertos, ante la imposibilidad de salir por la cancelación de las rutas marítimas en Oriente Medio».

«Tal es el miedo, que desde este fin de semana se trabaja en alternativas para evitar que se repitan los escenarios que ya hemos vivido en otros conflictos provocados por las tensiones geopolíticas, que en algunos casos pasan por el envío de piezas críticas a través de avión», añaden las citadas fuentes.

Un cambio que también tendrá un impacto económico. «El cambio de las rutas marítimas entre Asia y Europa será más caro, ya que los barcos hacen un recorrido mayor, lo que supone un incremento en el gasto de combustible, y si a esto le sumamos que muchas de las piezas se podrían enviar por avión, el encarecimiento sería aún mayor», explican a OKDIARIO.

«No se espera que el conflicto se alargue en el tiempo como ha pasado con otros, como es el caso de Ucrania y Rusia, por lo que el aumento de los costes en logística será puntual y no se repercutirá en el consumidor final», concluyen.

Impacto del conflicto de Irán en el automóvil

Por su parte, el sector del transporte alerta sobre el impacto del encarecimiento del petróleo y el gas sobre los costes del transporte marítimo, terrestre y aéreo por el conflicto de Irán.

Todos los focos están sobre el Estrecho de Ormuz, que concentra cerca del 20% del petróleo mundial, además de gas natural y mercancías industriales críticas. Aunque no existe un bloqueo formal, la respuesta de Irán a los recientes ataques por parte de Estados Unidos e Israel ha provocado la detención de la navegación en esta zona, con cientos de embarcaciones fondeadas a la espera y las principales navieras suspendiendo temporalmente sus operaciones en la región.

Este contexto de volatilidad puede derivar en fletes más altos, tiempos de tránsito prolongados por rutas alternativas y congestión en corredores secundarios, afectando de manera especial a sectores que operan con inventarios ajustados y cadenas de suministro sensibles como es el de la automoción.

En este contexto, tal y como ha podido saber este diario, las distintas empresas de transporte que operan en la zona están implementando rutas alternativas, optimizando recursos y coordinando de manera proactiva con proveedores y operadores de transporte para asegurar la continuidad del comercio.