El gesto que muchos hacen al aparcar que parece inofensivo, pero te puede traer muchos problemas

Tal y como nos explican los expertos de Arag: «La normativa que establece el tamaño que debe tener una plaza de garaje depende de cada municipio y puede variar de una localidad a otra en función de lo que se regule en su Plan General de Ordenación Urbanística. El tamaño general suele ser de 2,5 m de ancho por 4,5 m de largo. El problema que hay es que el tamaño de los vehículos se ha incrementado notablemente en los últimos años y las normativas, aunque se vayan actualizando, no han modificado aspectos como el de las dimensiones, lo que conlleva a muchos usuarios a no poder utilizar sus plazas correctamente».

Mucho cuidado si pisas la línea, tal y como explican estos expertos: «La Ley de Propiedad Horizontal obliga a los propietarios a respetar las normas de convivencia y uso de las zonas comunes. Aparcar fuera de la plaza conlleva incumplir estas normas. Además, tampoco se podrán utilizar otros espacios del parking que no tengan asignado un uso específico, puesto que por un lado se trata de un derecho de propiedad que corresponde a la comunidad en su conjunto y no un derecho de propiedad individual. En el caso de que algún vecino quiera hacer uso exclusivo de un espacio comunitario en la zona de aparcamiento, deberá ser sometido a votación en reunión de comunidad y obtener la mayoría necesaria para alquilar ese espacio. Pero esto sólo será posible si no existe limitación por ordenanzas en cuanto al número máximo de vehículos o número máximo de plazas de aparcamiento. También conviene consultar si existen estatutos de comunidad y si en éstos consta algún tipo de acuerdo o limitación, previamente adoptado en relación con las plazas de aparcamiento y espacios de la zona de garaje».

Podemos ampararnos en la ley: «Por un lado, tenemos el Artículo 394 del Código Civil que establece que: “Cada partícipe podrá servirse de las cosas comunes, siempre que disponga de ellas conforme a su destino y de manera que no perjudique el interés de la comunidad, ni impida a los copartícipes utilizarlas según su derecho.” Por otro lado, la Ley de Propiedad Horizontal, norma que regula el funcionamiento en las relaciones de vecindad, no prohíbe de forma explícita este supuesto, pero lo que sí regula es que es obligación de cada propietario respetar las instalaciones generales de la comunidad y demás elementos comunes y que no está permitido desarrollar actividades prohibidas en los estatutos, que resulten dañosas para la finca o que contravengan las disposiciones generales sobre actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas. De todo ello se interpreta que no podremos aparcar varios vehículos en la misma plaza de garaje si alguno sobrepasa los márgenes que delimitan las rayas del suelo de la plaza y especialmente cuando con ello se entorpezca o limite el paso y maniobrabilidad del resto de propietarios. Pero, además esta ley también permite que por acuerdo de los vecinos se especifiquen, completen y hasta modifiquen ciertos derechos y deberes, mediante la creación de un Estatuto de comunidad, el cual podrá establecer ciertas limitaciones en la disposición de las plazas».