Camperizar una furgoneta: qué es, precio y cómo hacerlo

Seguramente, en más de una ocasión, de camino a tus vacaciones te habrás encontrado o topado por la carretera con una furgoneta camper. Para los más despistado, esta clase de vehículo es como llevar literalmente tu casa a cuestas. Muchos optan por irse a un hotel o apartamento, pero los amantes de la naturaleza buscan algo más profundo y lo logran, en mayor medida, gracias a estas casas con ruedas. Por ello, en las próximas líneas os vamos a detallar cuánto cuesta camperizar una furgoneta, cómo hacerlo o cuáles son los mejores modelos para hacerlo, entre otras cosas a destacar.

Cuánto cuesta camperizar una furgoneta

La gran pregunta del millón entre los usuarios más interesados en convertir su furgoneta camper. Pues bien, el coste de esta acción puede variar dependiendo del nivel de equipamiento y si lo haces tú mismo o recurres a profesionales para que lo hagan. Sin embargo, una camperización básica, es decir, con su aislamiento, cama y algún que otro mueble, puede rondar los 3.000-8.000 euros. Si optas por una conversión mucho más profesional y completa, con una instalación eléctrica nueva, placas solares, cocina, nevera, calefacción e incluso baño… el precio se podría ir hasta los 20.000 o 30.000 euros. 

Cómo camperizar una furgoneta

Para camperizar una furgoneta, primero, debes saber y tener claro para qué la quieres. Por eso, el primer paso sería planificar su diseño, ajustándola siempre a tu presupuesto y realizar un plano con las medidas exacta de la misma. A continuación, arranca con el desmontaje y la limpieza, retirando todo tipo de objetos, suelo, revestimientos y limpia el óxido y filtraciones. El siguiente paso sería el aislamiento tanto térmico como acústico, instalando materiales especializados en el techo, paredes y suelo para mejorar el confort y la comodidad.

Si quieres tirar la casa por la ventana, nunca mejor dicho, instala la electricidad con baterías extras, iluminación LED, cableado y placas solares, al igual que con la instalación de agua, con la utilización de depósitos, bomba de presión o la ducha. La ventilación también es super importante para mantener el buen confort dentro del habitáculo, por lo que es aconsejable instalar ventiladores de techo para renovar el aire y reducir la humedad. El mobiliario será bajo tu elección, pero debes tener en cuenta el poco espacio que tienes: elige bien los muebles. Por último, no debes olvidar homologar y legalizar la reforma mediante a un proyecto técnico y, posteriormente, debes pasar la ITV. 

Cuál es la mejor furgoneta para camperizar

En la actualidad, existen diversos modelos para disfrutar de una espectacular furgoneta camper: desde la Volkswagen Transporter / T-series hasta la Mercedes Vito, pasando por la Berlingo, Rifter, Nissan Townstar, la Mercedes Sprinter o la Renault Master, entre otras. A continuación, os dejaremos una lista de las más vendidas.

  • Planificar un diseño completamente desmontable y evitar atornillar estructuras u otros elementos similares.
  • Usar muebles modulares o cajas que vayan apoyadas o sujetas con elementos desmontables.
  • Camas plegables o estructuras portátiles.
  • Cocina portátil, incluyendo nevera y otros utensilios vitales para la formación de este apartado.
  • Instalación eléctrica no fija: usa baterías portátiles y luces LED recargables.
  • Depósitos de agua móviles
  • No hacer perforaciones en la furgoneta, realizar un aislamiento no permanente y una revisión legal básica, para que no tengamos problemas al conducir.

