Esto es lo que debes hacer para evitar reventones en las ruedas por el mal estado de las carreteras en España

Tras las intensas lluvias de las últimas semanas, algunas empresas de asistencia en carretera han reportado un incremento del 35% en avisos relacionados con reventones de las ruedas. Como conductores, es fundamental saber cómo actuar en este tipo de situaciones para evitar perder el control del vehículo.

Según la Asociación Española de la Carretera, cerca de 34.000 kilómetros de requieren una reconstrucción de carácter urgente, lo cual podría frenar el compromiso europeo de reducir a la mitad los fallecidos en accidentes de tráfico para 2030. Por otro lado, cabe señalar que España es el país con más kilómetros de autovía en Europa y, sin embargo, desde hace años, no está en el top 5 de países que más invierten.

Reventones en las ruedas: ¿cómo actuar?

Cuando las carreteras se encuentran en mal estado y presentan socavones, el golpe puede dañar la estructura interna del neumático, debilitando sus capas hasta provocar una rotura súbita.

Para prevenir en la medida de lo posible esta situación, es fundamental controlar la presión de los neumáticos. «Si la presión es excesiva, causa desgaste en el centro de la banda y, si es demasiado baja, perjudica los extremos», recuerda la DGT. Asimismo, «es conveniente revisar el estado de nuestros neumáticos al menos una vez al mes y siempre antes de realizar un viaje largo».

La banda de rodadura es la que proporciona al neumático sus características de frenado, mantenimiento de la dirección y maniobrabilidad, y la normativa establece que la profundidad mínima es de 1,6 milímetros. Un indicador de desgaste es un resalte en el dibujo sobre la base de los canales de la banda de rodadura. Cuando la profundidad del dibujo se acerca al límite legal (1,6 milímetros), la capacidad de absorción disminuye considerablemente.

Reducir la velocidad en tramos deteriorados

Es esencial adaptar la velocidad al estado de la vía, ya que un impacto contra un bache a 90 km/h no tiene las mismas consecuencias que a 60 km/h. Reducir la velocidad permite reaccionar con mayor margen y disminuir la violencia del golpe. En este sentido, la conducción preventiva es clave.

«La conducción preventiva te permite anticiparte a los imprevistos. Dominar la observación y una buena distancia de seguridad son claves en la conducción preventiva: un conductor preparado siempre tendrá ventaja a la hora de reaccionar y salir airoso de una situación comprometida».

Evitar sobrecargar el vehículo

La sobrecarga incrementa la presión interna del neumático y su temperatura, factores que aumentan el riesgo de reventones de las ruedas. En periodos vacacionales, cuando el maletero va lleno y se añaden cofres de techo, es especialmente importante respetar los límites de carga indicados por el fabricante.

Atención a vibraciones y golpes previos

Tras sufrir un golpe fuerte contra un bache, conviene revisar el estado de las ruedas lo antes posible para evitar reventones. Una deformación, un abultamiento o una grieta lateral pueden indicar daño interno. Las vibraciones inusuales en el volante también pueden ser síntoma de un problema en el neumático o en la alineación.

Qué hacer si se produce un reventón

Si pese a todas las precauciones se produce un reventón, la reacción del conductor es determinante. Lo primero es sujetar firmemente el volante y evitar giros bruscos. No se debe frenar de golpe; lo recomendable es levantar suavemente el pie del acelerador y dejar que el vehículo pierda velocidad progresivamente. Una vez controlado el coche, se debe señalizar la maniobra y detenerse en un lugar seguro.

«Al detectar un pinchazo (los reventones en los neumáticos actuales son infrecuentes) es preciso levantar el pie del acelerador y sujetar el volante con firmeza y nunca moverlo bruscamente para mantener la trayectoria dentro del carril. Además, para evitar la pérdida de control del vehículo con una rueda desinflada, nunca pisaremos el pedal de freno con firmeza», explica Juan Ignacio Serena, jefe de sección del Área de Formación de Conductores de la DGT.

Reclamación por daños

Cuando los reventones en las ruedas se producen por el mal estado de las carreteras, los conductores pueden presentar una reclamación por daños. Para ello es importante documentar el incidente con fotografías del bache, del entorno y de los daños sufridos, además de contar con un parte de asistencia o, si procede, con la intervención de las fuerzas de seguridad.

El artículo 106 de la Constitución establece que «los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos».

El último estudio de la Asociación Española de Carretera señala que más de la mitad (el 52%) de las carreteras españolas presentan firmes con deficiencias graves o muy graves, con un total de 34.000 kilómetros que necesitan intervención urgente. Esta cifra supone casi el triple de los 13.000 kilómetros que en 2022 se registraron como en situación de deterioro grave o muy grave.