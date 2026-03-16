Adiós al motor de gasolina de toda la vida: el sustituto «Made in Spain» llega en 2026 con 226 CV y un diseño que asusta

CUPRA ha presentado el Raval en Múnich, un vehículo eléctrico urbano que se fabricará en la planta SEAT de Martorell y llegará al mercado a lo largo de 2026. La versión superior, Raval VZ, ofrecerá una potencia de hasta 166 kW, equivalentes a 226 CV. Asimismo, contará con otros detalles exclusivos: asientos CUPBucket, suspensión DCC Sport, modo ESC OFF, llantas de 19 pulgadas con neumáticos de 235 mm y diferencial electrónico de deslizamiento limitado VAQ.

«El CUPRA Raval da forma hoy a nuestro futuro. Porque con él hemos conseguido combinar todo lo que representa Cupra: emoción, diseño impactante, rendimiento electrizante y, como siempre, enfoque en el conductor. Para nosotros, el Cupra Raval es más que un coche. Lo que realmente lo hace especial es el proyecto que hay detrás: la familia de vehículos eléctricos urbanos que lideramos con orgullo desde España. Estamos reforzando las sinergias dentro del Brand Group Core y convirtiendo el país en un centro de movilidad eléctrica, haciendo coches accesibles a millones de personas», declaró Markus Haupt, CEO interino de Seat y CUPRA, en el pasado IAA de Múnich.

El sustituto del motor de gasolina

#CUPRARaval ♬ original sound – Davide Anica @daveanica Just pulled up to CUPRA HQ and got the inside track on the new CUPRA Raval and guys, this thing is about to shake the EV playground. ⚡️🚗 Massive shoutout to @cupra_official for having me being part of this next-gen moment is a whole mood. We’re talking a compact electric hatch with big-league energy: lowered suspension for that sport-lean swagger, bespoke steering that actually listens to you (unlike most people x), and the VZ trim coming in HOT with 19s, wider tyres, and spicy performance vibes. Early numbers? 👀 Think rapid 0–62mph potential, competitive range, and handling that feels like it’s been to therapy. This model is gearing up to be CUPRA’s most affordable EV yet (around £25k), and honestly… it’s giving future streets belong to me. Small disclaimer: Specs are based on pre-production info 👀 final production models may flex a little differently when they roll out. #CUPRA

«El Raval redefine la movilidad eléctrica con un diseño atrevido inspirado en las calles de Barcelona, una ingeniería de rendimiento avanzada, tecnología de vanguardia y una fuerte apuesta por la sostenibilidad. Es más que un coche: es una auténtica manifestación de la evolución del diseño y emoción pura».

El CUPRA Raval destaca por su centro de gravedad 15 mm más bajo, suspensión específica, dirección deportiva y control dinámico del chasis (DCC), con modo CUPRA más reactivo. La versión VZ ofrece 226 CV, asientos bucket y diferencial autoblocante, mientras que las variantes Dynamic y Dynamic Plus alcanzan 155 kW. Su lanzamiento será en 2026 desde 26.000 euros.

¿Quieres ser el primero? Accede a a la sección del Raval en la página de CUPRA España, y regístrate introduciendo tu nombre, apellido, email, teléfono y código postal. Así, «tendrás acceso prioritario para reservar tu Cupra Raval antes que el público general». Una vez te hayas registrado, CUPRA compartirá contigo información exclusiva y te convocará para que participes en eventos privados sobre vehículo; podrías tener incluso la posibilidad de experimentar las primeras pruebas de conducción.

Modelos

El CUPRA Raval Dynamic ofrece una autonomía de hasta 450 km y un motor con potencia de hasta 155 kW (210 CV). En el exterior, cuenta con luces delanteras LED. En el interior, dispone de asientos y volante calefactados, cargador inalámbrico, Keyless Advance, sistema de sonido con 6 altavoces y asientos Bucket con ajuste eléctrico para ambos asientos delanteros, con memoria en el del conductor. En cuanto a seguridad y asistencia, incluye cámara de visión trasera y control de distancia de aparcamiento delantero y trasero.

El CUPRA Raval Dynamic Plus tiene llantas negras con detalles en cobre y la palabra «RAVAL» en la parrilla. Su autonomía también llega hasta 450 km y el motor ofrece hasta 155 kW (210 CV). En el exterior, se diferencia por sus luces Matrix LED. El interior añade iluminación ambiental personalizable con colores, ambientes y funciones configurables, asientos y volante calefactados, sistema de navegación conectado, cargador inalámbrico, Keyless Advance y 12 altavoces para una experiencia de audio de alta calidad by Sennheiser. Los asientos Bucket delanteros son eléctricos, con memoria en el del conductor. En seguridad y asistencia, incorpora vista superior 360, control de distancia de estacionamiento delantero y trasero, asistente de viaje y asistencia en caso de emergencia, además de asistente de aparcamiento inteligente.

El CUPRA Raval VZ Extreme alcanza una autonomía de hasta 400 km y y un motor de 166 kW (226 CV). En el exterior, cuenta con luces Matrix LED, techo panorámico fijo, detalles de diseño exterior en color Sulfur y gancho de remolque preinstalado. El interior incluye iluminación ambiental personalizable, asientos y volante calefactados, sistema de navegación conectado, cargador inalámbrico, Keyless Advance, 12 altavoces by Sennheiser y asientos deportivos con ajuste eléctrico para ambos asientos delanteros, con memoria en el conductor. La seguridad y asistencia incorpora vista superior 360, control de distancia de estacionamiento delantero y trasero, asistente de viaje y asistencia en caso de emergencia, y asistente de aparcamiento inteligente. En dinámica de conducción, este modelo añade diferencial electrónico y control dinámico del chasis.