La UE confirma el cambio de regla y a partir de 2027 todos los conductores en España tendrán que llevar el carnet de conducir en el móvil

La UE ha fijado el año 2027 para la puesta en marcha de una serie de cambios relacionados con el DNI, el carnet de conducir y otros documentos oficiales. A partir de esa fecha, todos los Estados miembros deberán adaptar «un sistema de identificación digital seguro, fiable y privado para todos los ciudadanos europeos» dentro de su legislación.

La «cartera digital» proporcionará «un medio de identificación digital seguro, fiable y privado para todos los ciudadanos europeos. Cada Estado miembro proporcionará al menos una cartera a todos sus ciudadanos, residentes y empresas, permitiéndoles demostrar su identidad y almacenar, compartir y firmar documentos digitales importantes de forma segura», explica la UE en su página web.

Los conductores llevarán el carnet de conducir en el móvil a partir de 2027

Desde el próximo año, los conductores podrán llevar el carnet de conducir en el teléfono, y tendrá el mismo valor legal que si lo llevaran físicamente en la cartera. Con esta medida se busca simplificar trámites administrativos, además de reforzar la seguridad para prevenir suplantaciones de identidad y adaptarse a los avances tecnológicos y a la digitalización de la sociedad.

En España, esta medida ya está en vigor desde 2020, cuando la DGT puso en marcha la aplicación miDGT. «La aplicación permite que cualquier conductor o titular de un vehículo pueda llevar tanto el permiso de conducción como el resto de documentación del vehículo en el móvil, así como hacer alguna gestión administrativa», señala Tráfico.

Identidad Digital Europea

La cartera digital europea se implementará mediante una aplicación móvil donde los ciudadanos de la Unión Europea podrán almacenar sus documentos personales de forma segura.

De esta manera, cualquier persona se podrá identificar o realizar gestiones de manera digital. Además, este sistema facilitará los desplazamientos y trámites entre países, ya que al existir un formato común en toda la Unión Europea se reducirán errores y se agilizarán muchos procedimientos administrativos.

Según el calendario establecido por la UE, los Estados miembros deberán ofrecer al menos una cartera digital a ciudadanos, residentes y empresas antes de que finalice 2026. El año 2027 se plantea como un periodo clave para su adopción progresiva y su uso más extendido tanto en servicios públicos como en el ámbito privado dentro del territorio comunitario.

Uno de los documentos que se integrará en esta plataforma será el permiso de conducir digital. La Comisión Europea está desarrollando directrices técnicas para que sea reconocida como una prueba válida para conducir en todos los países de la UE.

El uso de esta cartera será voluntario. Los ciudadanos podrán decidir si desean digitalizar sus documentos o si prefieren seguir utilizando exclusivamente los formatos físicos. Bruselas no busca eliminar de forma inmediata los documentos tradicionales, sino ofrecer una alternativa digital interoperable, segura y válida en todos los Estados miembros.

Beneficios

La cartera digital europea ofrece numerosos beneficios, ya que facilita el acceso de los ciudadanos a servicios públicos y privados de forma más sencilla y rápida, al mismo tiempo que protege mejor los datos personales porque solo se comparten los estrictamente necesarios.

Además, refuerza la ciberseguridad mediante normas de seguridad más estrictas, mejora la prevención del fraude tanto en la administración pública como en las empresas, y reduce la carga administrativa y los costes de autenticación para las compañías. En conjunto, también garantiza que todas las personas puedan utilizar servicios digitales a través de un acceso electrónico seguro y equitativo.

«Los servicios de los sectores público y privado se ofrecen cada vez más a través de internet, lo que crea una necesidad cada vez mayor de contar con una autenticación digital segura. Al mismo tiempo, se han puesto de manifiesto amenazas a la privacidad digital, lo que provoca que las personas estén cada vez más preocupadas por la elaboración de perfiles y la vigilancia.

La respuesta es el Marco Europeo de Identidad Digital. Se basa en el principio de que todo el mundo debería controlar su identidad digital en todo momento. Las carteras europeas de identidad digital son los medios para alcanzar este objetivo. Los ciudadanos deben poder llevar consigo su identidad digital en toda la UE y deben poder desplazarse sin problemas a través de las fronteras sin perder nunca el control de sus datos, ya que la privacidad y la seguridad están en el centro del proyecto», detalla la Comisión Europea.

Para probar esta cartera digital, la Unión Europea ha elegido Benidorm como laboratorio de pruebas, con el objetivo de ponerla en marcha a partir de este año. De este modo, el proyecto «European Digital Wallet» permitirá experimentar en esta ciudad turística cómo realizar el check-in en hoteles de forma digital y cómo interoperar con otros establecimientos del sector turístico para, por ejemplo, contratar actividades de manera más rápida, segura y eficiente.

Los documentos oficiales que se podrán llevar en la cartera digital en 2027 son el DNI, el carnet de conducir y las tarjetas sanitarias.