Confirmado el cambio de la DGT: a partir de 2028 los jóvenes de 17 años podrán sacarse el carnet de conducir

La DGT se prepara para adoptar un nuevo modelo de formación vial inspirado en la conducción tutelada europea, que permitiría a los jóvenes obtener el carnet de conducir a los 17 años, aunque con acompañamiento obligatorio. La medida se enmarca en la adaptación a la Directiva Europea 2025/2205, que busca armonizar los sistemas de licencias en los distintos países de la UE y que España deberá incorporar en los próximos años.

«La conducción acompañada que recoge esta Directiva se establece bajo el conocido como «modelo alemán», que consiste en adelantar la edad de obtención del permiso de conducción a los 17 años. En este permiso aparecerá un código en la parte trasera, el 98.02, y tiene otra particularidad: que desde que se expide hasta que el titular cumple los 18 el conductor estará obligado a conducir acompañado», explica Montserrat Pérez, subdirectora general de Formación y Educación Vial de DGT.

La DGT permitirá a los jóvenes de 17 años sacarse el carnet de conducir

«La posibilidad de conducir un turismo a los 17 años por las carreteras de los Estados miembros de la Unión Europea será posible gracias a un cambio legislativo que se encuentra recogido en el artículo 17 de la Directiva Europea 2025/2205. Esta norma, aprobada en noviembre del año pasado, establece que los jóvenes de esa edad podrán optar a sacarse el permiso de conducción de la clase B aunque, eso sí, hasta que cumplan la mayoría de edad jamás irán solos al volante. En sus coches el asiento del copiloto siempre debe ir ocupado por un acompañante capaz de darles directrices mientras conducen. Una medida europea que aún debe transponerse a la normativa española (la fecha tope para hacerlo es el 26 de noviembre de 2028) y para la que la Dirección General de Tráfico ya ha establecido un grupo de trabajo», detalla el organismo dirigido por Pere Navarro.

Según el nuevo sistema, los conductores que aprueben el examen a los 17 años obtendrán un carnet de conducir que llevará en su reverso el código 98.02, que indica la obligación de ponerse al volante acompañados hasta alcanzar la mayoría de edad. La base de esta reforma se encuentra en el artículo 17 de la Directiva Europea 2025/2205, una norma destinada a unificar los sistemas de permisos de conducción en toda la Unión Europea y que España deberá incorporar antes del 26 de noviembre de 2028.

Requisitos

La normativa europea establece una serie de requisitos que deben cumplir las personas que acompañan a los conductores noveles durante sus primeras experiencias al volante.

En primer lugar, se señala que el acompañante debe respetar las normas de circulación, incluidas las relativas a la conducción bajo los efectos del alcohol o las drogas. Además, se fijan condiciones como tener al menos 24 años y disponer de un permiso de conducción de la categoría correspondiente al vehículo que conduce el aprendiz, expedido en la Unión Europea y obtenido con una antigüedad mínima de cinco años.

También se exige no haber perdido el permiso de conducir en el país de expedición durante los últimos cinco años. Por otro lado, la directiva permite que los Estados miembros establezcan requisitos adicionales, como limitar el número de acompañantes por conductor o añadir condiciones específicas en su territorio para quienes ejerzan esta función.

En conjunto, la normativa subraya que acompañar a un conductor novel no es sólo un papel de apoyo, sino una responsabilidad que implica ser un referente de conducta y seguridad en la conducción. En caso de un control rutinario o de un accidente, las autoridades podrán realizar las pruebas correspondientes a ambos ocupantes del vehículo.

«Se pretende facilitar el acceso de los jóvenes al permiso, lo cual puede ser interesante para los que viven en zonas despobladas o resultar útil para aquellos que quieran entrar en la universidad sabiendo conducir su propio coche. Es una opción que hasta ahora no tenían. Además, nos asegura que hasta que cumplan los 18 se va a ‘supervisar’ su conducción, lo cual también puede resultar positivo. No olvidemos que un porcentaje muy alto de nosotros, cuando nos sacamos el permiso, hemos conducido las primeras veces con alguien de confianza en el asiento del copiloto», concluye la subdirectora general de Formación y Educación Vial.

¿Pueden ser camioneros?

Montserrat Pérez explica que «el gran debate que se mantuvo sobre este artículo 17 estuvo en si aplicar o no este modelo de conducción acompañada en el permiso para vehículos pesados. Diversos Estados miembros apoyaban esta iniciativa, pero España y otros países nos negamos. Esta posibilidad es algo que no está en la hoja de ruta de la DGT, al menos de momento. El texto aprobado finalmente en la Directiva establece que para el grupo 2, los camiones, la aplicación de este modelo de conducción acompañada en jóvenes de 17 años sea voluntaria, es decir, cada Estado miembro decide si lo aplica o no, con otra característica importante, que es que si lo hacen sólo lo podrán usar en su territorio nacional».