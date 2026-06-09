Pocos la usan bien: qué significa la letra ‘L’ de un coche automático y cuándo usarla

En el mundo del automóvil, elementos que parecen secundarios pueden tener una gran importancia en la conducción y en la mecánica del vehículo. Éste es el caso de la letra «L» en la palanca de cambios del coche automático, una función que muchos conductores desconocen, pero que ayuda mejorar la seguridad al volante. Se trata de una función poco utilizada, pero que puede resultar muy útil en determinadas circunstancias, como descensos pronunciados o terrenos exigentes, ya que ayuda a controlar mejor el vehículo y a evitar esfuerzos innecesarios en la transmisión.

Uno de los errores más frecuentes en coches automáticos es utilizar el pie izquierdo para frenar; sin embargo, el pie izquierdo debe mantenerse en el reposapiés, normalmente situado a la izquierda del pedal del freno. Otro fallo habitual es cambiar de «D» a «R» sin detener completamente el vehículo, lo que que puede causar daños graves en la transmisión, los cuales pueden derivar en averías muy costosas. Por último, circular en «N» durante las bajadas es un error muy habitual, según los expertos. Algunos conductores creen que esta práctica ayuda a ahorrar combustible, pero en realidad puede reducir el control del coche y aumentar el riesgo en la conducción.

El significado de la letra ‘L’ coche automático

Normalmente, las letras que aparecen en un cambio automático son «P», «R», «N» y «D», aunque en algunos modelos también se pueden incluir otras como «S», «L» o «M».

La posición «P» corresponde a «Park» o estacionamiento, y se utiliza cuando el vehículo está totalmente detenido y se va a apagar. Al activarla, la transmisión queda bloqueada, impidiendo que las ruedas se muevan.

Por otro lado, la «R» en el cambio automático significa «Reverse», es decir, la marcha atrás. Antes de seleccionar la «R», el vehículo debe estar completamente detenido, ya que intentar engranar esta posición mientras el coche aún está en movimiento puede provocar daños importantes en la transmisión.

De forma similar, la letra «N» corresponde a «Neutral» o punto muerto. En esta posición, la transmisión queda desacoplada del motor, lo que permite que el coche ruede libremente sin recibir fuerza de tracción; en la práctica, funciona de manera equivalente al punto muerto en un vehículo manual.

En cuanto a la «D», es probablemente la posición más utilizada, ya que significa «Drive» o conducción. Al seleccionarla, el vehículo avanza y la transmisión automática se encarga de cambiar de marcha según la velocidad y las condiciones de conducción, optimizando así el rendimiento del motor.

Por otra parte, la letra «L» indica «Low» (bajo), y se utiliza para mantener una marcha corta de forma constante. En esta posición, el vehículo dispone de mayor fuerza y retención del motor, lo que resulta útil en pendientes pronunciadas o en terrenos complicados, ya que mejora el control y evita sobreesfuerzos en la transmisión.

Además, algunos modelos incorporan la posición «S», que significa «Sport» o modo deportivo. Esta opción modifica el comportamiento de la caja de cambios para ofrecer una respuesta más dinámica, manteniendo las marchas más bajas durante más tiempo y proporcionando una aceleración más contundente.

Finalmente, en algunas cajas automáticas más modernas aparece la posición «M», que significa «Manual». Este modo permite al conductor seleccionar las marchas de forma manual, ya sea mediante la palanca de cambios o a través de levas situadas detrás del volante, pero sin necesidad de utilizar un pedal de embrague.

Auge del carnet de conducir

Para los conductores que eligen el coche automático, existe una opción específica que permite obtener el permiso sin necesidad de realizar las prácticas en vehículos con cambio manual. Se trata del denominado «código 78», que implica que tanto las clases prácticas como la prueba de conducción se realizan con este tipo de vehículos. La principal limitación de esta modalidad es que el permiso obtenido no habilita para conducir vehículos con transmisión manual, quedando restringido únicamente a coches automáticos.

La Instrucción 2019/C-134 de la DGT hace referencia al Reglamento General de Conductores: «Si el aspirante realiza la prueba de control de aptitudes y comportamientos con un vehículo de cambio automático, esta circunstancia se indicará en el permiso de conducción y solo habilitará para la conducción de un vehículo de estas características».

Raül Viladrich, presidente de la Federación de Autoescuelas de Cataluña, apunta que «en los últimos años se ha detectado un incremento en la demanda de este tipo de permiso, aunque el porcentaje de alumnos que se acogen al llamado «código 78» «sigue siendo significativamente menor que el de quienes optan al carnet de conducir manual», según recoge El Periódico.

Según datos ofrecidos por la DGT, el «código 78» supone entre el 5,5% y el 6,2% de los carnets expedidos. Sin embargo, «en torno al 90% de la gente que se saca el carnet de conducir en España lo sigue haciendo con coche manual», apunta Sergio Olivera, presidente de la Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE).