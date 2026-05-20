La nueva señal de la DGT por la que están multando a miles de conductores: 200 euros y 4 puntos del carnet de conducir

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha incorporado la señal S991f dentro de su nuevo catálogo de señales, una actualización que entró en vigor el 1 de julio de 2025. Esta señal informa a los conductores de la presencia de un sistema electrónico diseñado para controlar el cumplimiento de la distancia mínima de seguridad entre vehículos en autopistas y autovías, fijando como referencia obligatoria los 70 metros.

El artículo 54.1 del Reglamento General de Circulación (RGC) determina: «Todo conductor de un vehículo que circule detrás de otro deberá dejar entre ambos un espacio libre que le permita detenerse, en caso de frenado brusco, sin colisionar con él, teniendo en cuenta especialmente la velocidad y las condiciones de adherencia y frenado. No obstante, se permitirá a los conductores de bicicletas circular en grupo sin mantener tal separación, extremando en esta ocasión la atención, a fin de evitar alcances entre ellos».

La DGT controla la distancia de seguridad

El funcionamiento de este radar es similar al de los radares de control de velocidad: a través de sensores, cámaras y sistemas automatizados, es capaz de detectar si un vehículo circula demasiado cerca del que le precede y registrar la infracción de manera inmediata. La sanción por no respetar la distancia mínima de seguridad se considera una infracción grave, con una multa de 200 euros y la pérdida de 4 puntos del permiso de conducir. En situaciones más severas, como cuando la falta de separación termina provocando un accidente por alcance, la multa puede incrementarse hasta 500 euros y la retirada de 6 puntos.

El objetivo principal de esta medida es disminuir los accidentes por colisiones traseras, que en 2023 provocaron 78 fallecidos y 273 heridos graves en autopistas y autovías. Para facilitar la conducción segura, la DGT recomienda métodos sencillos para calcular la distancia de seguridad, como la regla de los dos a tres segundos: consiste en contar el tiempo que transcurre desde que un vehículo pasa por un punto fijo hasta que el propio vehículo lo hace, ayudando así a mantener una separación adecuada en carretera.

El truco definitivo

La distancia de seguridad entre vehículos actúa como una barrera protectora fundamental, un «escudo» que ayuda a prevenir colisiones por alcance en caso de frenadas repentinas. Para evitar este tipo de accidentes es necesario mantener, como mínimo, dos segundos de separación entre vehículos, lo cual puede calcularse contando mentalmente expresiones como «1101, 1102…» desde que el vehículo precedente pasa por un punto fijo en la vía hasta que lo hace el propio vehículo. Sin embargo, esta referencia de dos segundos puede resultar insuficiente en determinadas circunstancias, por lo que es recomendable aumentar la distancia de seguridad.

En condiciones de mal tiempo o con el asfalto mojado, la separación debería ampliarse a tres segundos o más, debido a la reducción de la adherencia y el aumento de la distancia de frenado. Del mismo modo, cuando se circula por carreteras de un solo carril por sentido y sin intención de adelantar, también es aconsejable incrementar la distancia frontal para permitir maniobras seguras a otros conductores que puedan intentar rebasarnos.

En ciertos tramos especialmente críticos, donde una colisión múltiple podría tener consecuencias graves, mantener una separación adecuada resulta aún más importante; por ejemplo, dentro de un túnel se recomienda ampliar la distancia, al menos, a unos 100 metros o a un intervalo de aproximadamente cuatro segundos si no se va a realizar ningún adelantamiento.

Además, la separación hacia atrás también juega un papel clave, sobre todo durante los adelantamientos, ya que el conductor debe maniobrar sin poner en riesgo a los vehículos que adelanta ni obligar a otros usuarios a modificar bruscamente su trayectoria o velocidad.

Fórmulas

Para calcular la distancia en una carretera con firme seco y condiciones normales, se puede aplicar una regla sencilla que permite obtener una separación más que suficiente para evitar colisiones. Si tomamos como ejemplo una velocidad de 90 km/h, se elimina la última cifra, quedando 9, y posteriormente se multiplica por sí misma: 9 × 9 = 81. De este modo, a 90 km/h se debería mantener una distancia mínima de 81 metros. Siguiendo esta misma regla, a 120 km/h la distancia recomendada sería de 144 metros.

En el caso de la conducción en ciudad, se establecen dos velocidades de referencia habituales: 30 km/h en calles y zonas de velocidad reducida, y 50 km/h en vías urbanas más amplias o avenidas principales. Aplicando la misma fórmula, a 30 km/h la distancia resultante es de 3² = 9 metros, mientras que a 50 km/h la separación recomendada es de 5² = 25 metros.

La DGT recomienda duplicar la distancia de seguridad habitual cuando el firme está mojado o se circula bajo la lluvia:

A 30 km/h, la distancia de seguridad sería de 3² × 2 = 18 metros.

A 50 km/h, se obtendría 5² × 2 = 50 metros.

A 90 km/h, la distancia recomendada sería de 9² × 2 = 162 metros.

A 100 km/h, equivaldría a 10² × 2 = 200 metros.

Y a 120 km/h, la separación aconsejada ascendería a 12² × 2 = 288 metros.

La DGT busca concienciar a los conductores de que no respetar la distancia de seguridad es una de las principales causas de colisiones por alcance, un tipo de accidente más frecuente de lo que los conductores creen.