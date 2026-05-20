La Dirección General de Tráfico (DGT) premia a los inventores de la baliza V16 y ya impulsa otro de sus negocios con la implantación del cono conectado. Una situación con la que Netun Solutions SL, la primera empresa en homologar la luz de emergencia y actualmente en preconcurso de acreedores, trata ahora de abrirse paso con nuevas líneas de negocio para garantizar su viabilidad.

Hace unos días, el director general de Tráfico, Pere Navarro, señaló que España está avanzando en el uso de los conos conectados, que, al igual que la baliza V-16, también emiten una señal para avisar a los navegadores sobre la presencia de operarios en la carretera. Unas afirmaciones con las que el organismo dependiente del Ministerio del Interior refleja su interés por impulsar el uso de este dispositivo, similar a la baliza V16, dentro de su ecosistema de movilidad conectada ligado a DGT 3.0.

Este impulso de la DGT a los conos conectados coincide ahora con una demanda más baja de la esperada de la baliza V16, que ha obligado a Netun Solutions SL a presentar un preconcurso de acreedores. Pese a la situación económica de la empresa, la compañía de los inventores de la luz de emergencia continúa operando con normalidad, atendiendo a sus clientes y manteniendo tanto la homologación como la conexión con DGT 3.0 e impulsando otras líneas de negocio, como los conos conectados o los chalecos inteligentes, que están garantizando la viabilidad de la misma.

Un dispositivo nuevo de seguridad vial conectada que la propia DGT define como una herramienta para señalizar obras, incidencias y cortes en carretera en tiempo real mediante dispositivos IoT que envían su ubicación a la plataforma estatal. Esto es un producto en el que no tendrían que invertir los conductores, pero sí las empresas y las administraciones públicas.

«El uso de conos conectados favorece la protección de los trabajadores mientras desempeñan labores de conservación, limpieza y adecuación de la vía. Además, con respecto al resto de usuarios de la vía, estos dispositivos les advierten del riesgo que supone la presencia de obras en la calzada a través de los paneles de mensaje variable o en sus propios vehículos conectados. Por otro lado, se pueden dar situaciones en las que una obra o desperfecto en la vía debe ser señalizado, aun cuando no se encuentre ningún trabajador en la zona. En estos casos, los conos conectados también alertan a los conductores que se aproximen a ese punto», reza la web de la DGT.

Fracaso de la baliza V16 de la DGT

El gran problema es que muchos expertos ven similitudes con lo ocurrido con el fracaso de la baliza V16: una tecnología promovida desde el Gobierno de Pedro Sánchez que termina beneficiando a determinadas empresas privadas especializadas en conectividad vial.

Según el director general de Tráfico, la DGT registra alrededor de 2.500 conexiones diarias de la baliza V16, mientras que los fabricantes de las mismas aseguran que el número de activaciones de balizas V16 conectadas se sitúa en torno a las 2.000 al día, según datos del Ministerio del Interior.

Lo grave no está en la diferencia de 500 conexiones, sino que esta cifra tan sólo representa el 17% de las asistencias que se realizan diariamente; se producen tras la activación de una V16 conectada, ya que en España se producen cerca de 11 millones de siniestros al año. De los cuales, aproximadamente el 40% requiere asistencia en carretera, lo que equivale a más de 4 millones de intervenciones anuales. Esto es una media de unas 12.000 asistencias diarias.