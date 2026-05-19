Giro en el precio de la gasolina confirmado por el Gobierno: el cambio que afecta a los españoles hasta este día

Desde el inicio de la guerra entre Irán, Israel y Estados Unidos, uno de los principales efectos a nivel global ha sido el aumento del precio de la gasolina. Para mitigar este impacto, el Gobierno de España redujo temporalmente el IVA del 21% al 10%. En este contexto, la rebaja aplicada a la luz y el gas finalizará el 1 de junio, mientras que la de los combustibles se mantendrá hasta el 30 de junio.

«Sigue habiendo presión como consecuencia de la guerra de Irán, una guerra que todavía sigue teniendo consecuencias y, por lo tanto, se dan las circunstancias para que las medidas de apoyo en materia de combustible también se mantengan durante el mes de junio y esto yo creo que es un mensaje importante de cara a la ciudadanía», ha expresado el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo.

Cambio en el precio de la gasolina

La rebaja del IVA en la electricidad y el gas natural formaba parte del decreto anticrisis impulsado por el Gobierno. Hasta ahora, los hogares se habían beneficiado de una reducción del tipo impositivo del 21% al 10%. La continuidad de esta medida estaba supeditada a la evolución de la inflación. Según el esquema establecido por el Ejecutivo, si el IPC de cada componente no superaba determinados umbrales, las rebajas se retirarían de forma automática a partir de junio.

El INE ha confirmado que el IPC redujo dos décimas su tasa interanual en abril, hasta el 3,2%, debido al menor coste de la electricidad, a pesar del encarecimiento de los carburantes por el conflicto en Oriente Próximo. En este contexto, los precios de la electricidad y del gas natural registraron en abril descensos del 4,3% y del 9,6%, respectivamente.

La situación será diferente en el caso de los carburantes. Los combustibles destinados a vehículos particulares han superado el 15% en su variación anual, el umbral fijado en el decreto anticrisis para mantener la rebaja fiscal. Por este motivo, el IVA reducido del 10% continuará aplicándose a gasolinas, gasóleos y biocarburantes hasta el 30 de junio, según ha confirmado el Ministerio de Economía.

La Comisión Europea lleva tiempo pidiendo al Gobierno que retire este tipo de subvenciones generalizadas. Desde los organismos europeos se argumenta que mantener estos descuentos va en contra de los objetivos a largo plazo relacionados con la transición ecológica y el ahorro energético. Además, dentro del territorio nacional, los Técnicos de Hacienda han respaldado esta postura.

Aunque el IVA de la luz y el gas volverá al 21%, el precio de la bombona de butano y del propano se mantendrá congelado durante todo 2026, con el objetivo de evitar que las subidas energéticas repercutan en los hogares que dependen de estos combustibles. También seguirán en vigor las medidas sectoriales previstas, incluidas las ayudas dirigidas a agricultores y transportistas, así como los descuentos reforzados del bono social eléctrico.

Estos descuentos se mantienen en el 42,5% para consumidores vulnerables y en el 57,5% para consumidores vulnerables severos, según lo establecido en el marco del decreto anticrisis. Además, continuarán las ayudas fiscales vinculadas al plan, como las deducciones por rehabilitación energética, la compra de vehículos eléctricos y otros incentivos relacionados con la eficiencia energética.

«La caída en los precios de la electricidad y del gas natural permiten iniciar la desactivación de las medidas sobre el impuesto especial sobre la electricidad y el IVA», dice el comunicado de Economía, que hace referencia también a la reversión de la rebaja del impuesto sobre la electricidad, que pasará el 1 de junio del 0,5 al 5 % habitual. No obstante, la suspensión del impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica continuará hasta el 30 de junio, así como el resto de medidas sectoriales, como las ayudas a agricultores y transportistas, y los descuentos reforzados del bono social eléctrico, del 42,5 % para consumidores vulnerables y del 57,5 % para vulnerables severos. «El efecto de las medidas del plan de respuesta en la inflación general es de una moderación cercana a un punto porcentual», señala el Ministerio de Economía.

Variables

El precio de la gasolina depende de varios componentes que determinan el coste finalr. De forma general, incluye el precio del producto refinado, los impuestos, los costes de distribución y el margen comercial. La parte del combustible propiamente dicho suele representar entre el 38% y el 45% del precio final, ya que está ligada a la cotización del petróleo, especialmente del barril Brent, que varía según la oferta, la demanda y factores geopolíticos. A esto se suman los costes de transporte, almacenamiento y comercialización, que rondan el 15%.

La mayor carga recae en los impuestos, que pueden suponer entre el 42% y el 50% del precio. En España destacan dos: el Impuesto sobre Hidrocarburos, de cuantía fija por litro, y el IVA, que se aplica como porcentaje sobre el total. En la actualidad, este IVA ha sido reducido temporalmente al 10%. En conjunto, esto explica por qué el precio de la gasolina fluctúa con frecuencia y por qué una parte significativa corresponde a la fiscalidad.