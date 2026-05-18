¿Quién tiene prioridad en una rotonda? La DGT actualiza la norma de circulación

Las rotondas están diseñadas para organizar el tráfico y reducir los puntos de conflicto habituales en los cruces tradicionales. Según el Reglamento General de Circulación y las indicaciones de la Dirección General de Tráfico (DGT), los vehículos que ya circulan dentro de la rotonda tienen prioridad frente a aquellos que pretenden incorporarse. En otras palabras, quien ya está dentro de la glorieta tiene preferencia.

Por ello, los conductores que se incorporan deben ceder el paso, salvo que exista una señalización específica que indique lo contrario. En la práctica, la mayoría de accesos están regulados con la señal de «ceda el paso», lo que refuerza esta obligación. El artículo 57 del Reglamento General de Circulación establece que «en las glorietas, los que se hallen dentro de la vía circular tendrán preferencia de paso sobre los que pretendan acceder a aquellas».

Cómo circular en una rotonda según la DGT

La aproximación y el acceso a la rotonda son momentos críticos, en los que se producen más de la mitad de los accidentes (54%), según un estudio de la aseguradora AXA. Cuando nos acercamos a una glorieta, debemos observar hacia la izquierda, ser pacientes y no precipitarnos. Reduciremos la velocidad, adecuándola a la señalización y al tráfico en la vía por la que circulamos. Y nunca entraremos en la rotonda sin estar seguros de que podemos hacerlo sin peligro. Y, en todo momento, debemos recordar la principal norma en las glorietas: la prioridad es de los vehículos que circulan dentro.

«En el acceso a una glorieta hay que anticiparse, observar y respetar la señalización. Y sobre todo, entrar a una velocidad adecuada», explican desde el Área de Formación de Conductores de la DGT. En caso de que el tráfico impida cambiar a tiempo al carril exterior, lo más seguro es dar una vuelta adicional a la glorieta para colocarse correctamente. Por ello, al aproximarnos a la salida, debemos estar situados en el carril exterior y señalizar con antelación la maniobra de salida, de forma que el resto de conductores sepa que vamos a abandonar la rotonda.

¿Se puede salir de la glorieta desde los carriles interiores? La respuesta es, por norma general, no. La normativa indica que la salida debe realizarse desde el carril exterior derecho, con el fin de evitar una de las infracciones más frecuentes en las glorietas: la llamada «cruzada» desde el carril interior, una maniobra que puede provocar colisiones con vehículos que circulan correctamente por su carril.

«Todos vemos normal salir de una autopista desde el carril más próximo a la salida. Pero con las glorietas a veces cuesta entender la importancia de esta sencilla regla para la seguridad. Un ligero ‘toque’ en el vértice posterior de un vehículo en movimiento puede hacerle volcar con graves consecuencias para sus ocupantes», explica el Área de Formación de Conductores de la DGT.

La #glorieta es un tipo de intersección de circulación giratoria donde sí se puede adelantar, siempre que las circunstancias lo permitan en condiciones de seguridad. 👉https://t.co/GpkwQV4u1H#Adelantamientos #VeranoSeguro pic.twitter.com/okOs0n4l6N — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) August 21, 2021

Prioridad

En las glorietas no se aplica la norma de prioridad a la derecha, como ocurre en otras intersecciones convencionales. En este tipo de cruces circulares, los vehículos que acceden deben ceder el paso a los que ya están dentro y respetar su prioridad.

No obstante, en rotondas grandes puede haber señalización vertical o semáforos que modifiquen esta regla, obligando en algunos casos a detener a los vehículos que circulan dentro para dar paso a los que se incorporan y así mejorar la fluidez del tráfico.

Además, conviene tener en cuenta dos situaciones especiales. Por un lado, los ciclistas que circulan en grupo: cuando el primero de ellos ya ha entrado en la glorieta, el resto del grupo mantiene la prioridad como si se tratara de un único vehículo. Por otro lado, los vehículos de gran tamaño, que pueden reducir la visibilidad y ocupar más de un carril tanto en la entrada como en la salida.

Carriles

Uno de los errores más comunes está relacionado con la elección del carril. En rotondas de varios carriles, la norma general establece lo siguiente:

Para tomar la primera salida (a la derecha), es recomendable situarse previamente en el carril exterior.

Para salidas intermedias o para realizar un cambio de sentido, lo más adecuado es circular inicialmente por los carriles interiores.

No está permitido salir directamente desde un carril interior si ello implica invadir la trayectoria de otro vehículo que circula por el exterior.

Finalmente, la DGT recuerda que no es obligatorio señalizar la entrada si se mantiene la trayectoria del carril elegido, pero sí es obligatorio indicar cualquier cambio de carril dentro de la glorieta para advertir al resto de usuarios. Además, resulta imprescindible señalizar la salida con el intermitente derecho con antelación suficiente antes de abandonar la rotonda.