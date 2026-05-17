La baliza V16 hunde su precio hasta un 70% por la baja demanda entre los conductores, a pesar de la obligatoriedad de uso como dispositivo para señalizar averías y accidentes en carretera, en sustitución del triángulo, desde el pasado 1 de enero. Una bajada de precios, de más de 50 euros a algo más de 16 euros, que evidencia el sobrecoste que se coló al consumidor por la nueva norma impuesta por la Dirección General de Tráfico (DGT).

Así lo ha podido comprobar este diario al consultar distintas webs en las que se comercializa el dispositivo, que incluyen descuentos en el precio de la baliza V16 que van desde el 50% hasta el 70%, en los casos más extremos, no superando en ninguna de estas páginas los 50 euros.

Fuentes del sector, consultadas por OKDIARIO, revelan que las bajas ventas de estos dispositivos de seguridad vial son el principal motivo de los descuentos tras el auge inicial de compras provocado por la nueva normativa. Una situación que, incluso, ha provocado que empresas del sector, como es el caso de Netun Solutions SL, se declaren en situación preconcursal, al esperar un volumen de negocio mucho mayor tras la implantación obligatoria de la baliza V16 conectada.

Este escenario ha provocado una fuerte competencia entre fabricantes y distribuidores, impulsando descuentos y promociones para dar salida al stock acumulado, al pasar en pocos meses de una situación de alta demanda a una etapa de saturación, lo que ha obligado a las marcas a reducir márgenes.

Fabricantes de V-16 al borde de la quiebra

Los principales fabricantes de dispositivos V16 en España han advertido de la situación de «incertidumbre» generada en torno al uso de la baliza V16 conectada y han reclamado a las instituciones mayor claridad normativa, campañas informativas y una despolitización de esta medida de seguridad vial.

El sector denuncia que esta falta de claridad no sólo afecta a la seguridad vial y a la protección del consumidor, sino también a una industria nacional que ha realizado importantes inversiones en innovación, producción y desarrollo tecnológico bajo un marco normativo definido. En este sentido, subrayan que preservar la confianza en dicho marco es clave para garantizar la seguridad jurídica y la competitividad.

Los fabricantes aseguran que, pese a la obligatoriedad de llevar en el coche una baliza V16 conectada desde el pasado 1 de enero, más de la mitad del parque móvil español podría encontrarse en situación de incumplimiento sin ser consciente de ello. Según indican, diversos estudios apuntan a que muchos conductores desconocen qué dispositivos son válidos, cómo deben utilizarlos o qué exige exactamente la normativa vigente.

Por otro lado, critican la confusión generada en torno a las posibles sanciones por no llevar en el coche este dispositivo para señalizar averías y accidentes en carretera, en sustitución del triángulo. Esto se debe a diversas declaraciones públicas e interpretaciones contradictorias, que, a juicio de los fabricantes de balizas V16, debilitan la percepción de obligatoriedad y pueden llevar a decisiones erróneas por parte de los conductores, así como comprometer su seguridad al volante.

Ante este escenario, los fabricantes reclaman campañas de información «rigurosas, claras y sostenidas en el tiempo», un compromiso institucional firme y despolitizado, así como una comunicación normativa homogénea que permita a los ciudadanos conocer con certeza sus obligaciones.