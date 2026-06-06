Sólo hay una forma de conocer realmente un Alfa Romeo y no es otra que ponerse al volante de uno de sus superdeportivos en el circuito italiano de Varano de’ Melegari. Una experiencia que ha podido vivir este diario en primera persona y que la marca abre a clientes con pruebas que van desde el análisis en profundidad del comportamiento dinámico del nuevo Alfa Romeo Tonale hasta el análisis de telemetría al volante del Giulia Quadrifoglio.

«Nuestros coches nacen para ser conducidos y para transmitir emociones reales a quienes están al volante, y es precisamente en ese diálogo entre hombre y máquina donde el corazón del Biscione ha estado latiendo durante más de un siglo. Con la Alfa Romeo Driving Academy impulsada por la Scuderia de Adamich, queremos ofrecer a todos la oportunidad de experimentar plenamente esta esencia y sentir, kilómetro tras kilómetro, lo que realmente significa conducir un Alfa Romeo con total seguridad y pura diversión. Todo esto es motivo de gran orgullo para nosotros y nos impulsa cada día a mantener viva una pasión que nunca ha dejado de funcionar desde 1910», ha señalado Santo Ficili, CEO de Alfa Romeo.

Por un lado, el fabricante automovilístico del Grupo Stellantis ofrece la experiencia de conducción Quadrifoglio. Estará reservada para los clientes del nuevo Giulia Quadrifoglio o del nuevo Stelvio Quadrifoglio, que incluye un día en la pista de Varano de’ Melegari, incluido en el precio, en compañía de los instructores de la Academia de Conducción Alfa Romeo impulsada por la Scuderia de Adamich.

Los protagonistas serán Giulia Quadrifoglio y Stelvio Quadrifoglio, con un ejercicio cronometrado confiado al ágil Alfa Romeo Tonale. Nacidos de la pasión por la mecánica más refinada y la conducción «pura», ambos coches ofrecen una experiencia directa y atractiva, típica de Alfa Romeo, en la que cada elección de diseño se orienta hacia el equilibrio absoluto entre ligereza, rigidez estructural y distribución óptima del peso, contribuyendo de manera decisiva a la respuesta y precisión de la conducción en todas las condiciones. En particular, la mejor dinámica de conducción de ambos coches proviene del uso de materiales ultraligeros como aluminio para el motor y fibra de carbono para el eje de la transmisión, capó, alerón, faldones laterales, salpicadero y paneles.

Por otro lado, da la oportunidad a todos los nuevos clientes de Alfa Romeo a condiciones especialmente ventajosas para la experiencia de conducción avanzada en la Academia de Conducción Varano, naturalmente al volante de los intérpretes más bellos de la gama.

Alfa Romeo: a prueba en circuito

El corazón de la iniciativa es el Curso Avanzado de Conducción, diseñado para ser accesible y emocionante para cualquiera. Los ejercicios del Curso de Conducción Segura se reanudan, pero enriqueciéndolos con un fuerte componente emocional: concursos con clasificación y premios finales, realizados con total seguridad y combinados con ejercicios dinámicos, y sobre todo la conducción de superdeportivos de altísimo nivel.

El curso comienza con la configuración correcta de conducción y una primera sesión de vueltas en pista, dedicada a la aplicación práctica de los conceptos ilustrados en el aula.

Continúa con el miniskid, el dispositivo que provoca un derrape trasero a baja velocidad, que se rige con la dirección y la gestión adecuada del acelerador en un ejercicio que pone a prueba la técnica y la precisión, premiando a los mejores. Por ello, se da espacio a la modulación de frenada, con sesiones en pista apoyadas por el instructor de piloto y un enfoque exclusivo en las diferentes necesidades de conducción, desde frenado de emergencia hasta frenado modulado, y conducir en pista con el instructor de conducción a bordo, para refinar progresivamente la configuración de las trayectorias de curva, el uso del acelerador y la correcta explotación del par y la potencia del motor.

A continuación viene el GT Track, un circuito montado sobre una superficie artificialmente mojada y con zonas de baja adherencia para experimentar y mejorar los sistemas de seguridad activa de los coches, también animado por un concurso que detecta el tiempo de vuelta de cada participante, y la evocadora sesión de conducción con telemetría.

Aquí, los coches se comunican con los boxes a través de un sistema sofisticado que monitoriza el acelerador, la dirección, los frenos y la velocidad, proporcionando un análisis preciso de la calidad de conducción de cada alumno. A partir de la comparación gráfica entre la pista del instructor de conductor y la del participante, un software dedicado atribuye un valor objetivo a la conducción — el Coeficiente de Calidad de Conducción (CQG) — combinado a su vez con un concurso con un premio final. Para coronar el día, pilotó el Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio y el Alfa Romeo 4C, un deportivo inflexible con un peso en seco inferior a 900 kg.