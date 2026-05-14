Con el 33 Stradale, Alfa Romeo recupera la tradición de los automóviles fuoriserie con un superdeportivo que trasciende los límites de la ingeniería para convertirse en una auténtica obra de arte diseñada por el español Alejandro Mesonero-Romanos.

Este exclusivo modelo de producción limitada a tan solo 33 unidades y con un coste aproximado de 2 millones de euros representa la esencia pura de la marca, ofreciendo a sus afortunados propietarios un viaje sensorial a través de la rica historia de Alfa Romeo, proyectada hacia el futuro con un diseño y unas prestaciones sin precedentes.

Mesonero-Romanos es uno de los diseñadores españoles más reconocidos de la industria del automóvil y cuenta con una trayectoria ligada a algunas de las marcas europeas más importantes. Formado en diseño industrial y especializado en automoción, inició su carrera en fabricantes como Seat y Renault antes de convertirse en una figura clave dentro del Grupo Volkswagen, donde lideró el diseño de modelos emblemáticos de Seat y Cupra.

Alfa Romeo 33 Stradale

Este Alfa Romeo 33 Stradale del siglo XXI es el resultado de un meticuloso trabajo de orfebrería. Desarrollado en estrecha colaboración con los maestros artesanos de la centenaria Carrozzeria Touring Superleggera, el vehículo es un tributo a la personalización y al detalle. Su estructura cuenta con un monocasco de fibra de carbono ultraligero y de alta resistencia, complementado por un techo con estructura de aluminio que garantiza la máxima rigidez y seguridad.

La dedicación a la excelencia se refleja en cada centímetro de su carrocería, destacando su espectacular pintura manual de tres capas, que resalta las líneas esculpidas y el encanto heredado de su predecesor de 1967. Para asegurar que esta obra maestra cumpla con los estándares más exigentes, cada unidad del Alfa Romeo 33 Stradale ha sido sometida a rigurosas pruebas de calidad y resolución.

El resultado es un superdeportivo impecable que no solo rinde homenaje a un pasado glorioso, sino que redefine la perfección dinámica y estética del presente. Desde su presentación, ha cosechado premios en los concursos de elegancia de mayor prestigio, como Villa d’Este, Chantilly o Goodwood.

Diseñado como un coupé biplaza pensado para disfrutar de la conducción, el Alfa Romeo 33 Stradale se caracteriza por una entrega de potencia y una suspensión suaves, una transmisión fluida y válvulas de escape activas que solo se abren por encima de las 5.000 rpm.

Sin embargo, en Modo Pista, se transforma para ofrecer una experiencia llena de adrenalina con potencia al máximo, pedales más sensibles, suspensión rígida, cambios de marcha rápidos y válvulas de escape activas siempre abiertas. La guinda la pone la función Partenza Veloce, que entra en funcionamiento al pulsar sobre el botón con el Quadrifoglio y que permite la máxima aceleración, evitando el deslizamiento de las ruedas.

Con una velocidad máxima de 333 kilómetros por hora en circuito, el Alfa Romeo 33 Stradale sorprende por su equilibrio entre sus prestaciones de superdeportivo y la facilidad de manejo, incluso para pilotos o conductores poco experimentados. Su motor biturbo V6 de 630 CV sobresale por su sonoridad inconfundible, que amplifica la experiencia y las sensaciones, mientras que la versión eléctrica de 750 CV es el Alfa Romeo más potente de la historia.

En sendas motorizaciones, los frenos carbocerámicos Brembo con discos ventilados inspiran confianza total y la suspensión activa con doble horquilla, amortiguadores electrónicos y dirección semivirtual en ambos ejes aseguran la máxima precisión, agilidad y agarre lateral.

Bottega Fuoriserie Alfa Romeo

Con el 33 Stradale nace la Bottega Fuoriserie Alfa Romeo, un equipo multidisciplinar de profesionales único en el sector del automóvil. Tomando como fuente de inspiración los talleres del Renacimiento y los carroceros de los años 60, este auténtico dream team ha trabajado en estrecha colaboración con los futuros conductores de este excepcional modelo para crear los detalles que convertirán su 33 Stradale en un vehículo personal e intransferible.

Gracias a este proceso, los 33 conductores del nuevo fuoriserie han podido disfrutar plenamente de la fabricación a medida que distingue a este concepto. Junto con el equipo de desarrollo de Alfa Romeo, han tenido la oportunidad de dejar su huella en elementos estilísticos funcionales como las tomas de aire, las llantas e incluso el distintivo escudo frontal. Por lo tanto, nunca habrá dos coches idénticos en el mundo, lo que los convierte en obras maestras sobre cuatro ruedas, con la ambición de formar parte de la historia de Alfa Romeo.

La misma singularidad se manifiesta también en un procedimiento de matriculación exclusivo que permite a los clientes firmar personalmente el número de bastidor con ocho dígitos elegidos por ellos y se marca también en el túnel central. Con una consolidada experiencia en el campo de los automóviles a medida más exclusivos, Alfa Romeo ha recurrido a la artesanía de la Carrozzeria Touring Superleggera para fabricar los vehículos. Se aseguran así unos estándares de calidad a medida que garantizan una obsesiva atención al detalle.

Un coche con historia

El Alfa Romeo 33 Stradale de 1967 deriva directamente del Tipo 33, el rey del automovilismo mundial de la época. El Proyecto 33 marcó el regreso de Alfa Romeo a las carreras, dirigido por el entonces presidente de la marca, Giuseppe Eugenio Luraghi y por Carlo Chiti de Autodelta, el recién creado departamento de carreras. En resumen, el 33 Stradale es un modelo legendario que ha marcado no sólo la historia de Alfa Romeo, sino también la del diseño italiano.