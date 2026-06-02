MG ha anunciado que reinicia la producción en Europa con la instalación de una fábrica en Galicia. La marca del gigante automovilístico SAIC se convertirá en la cuarta marca china con fabricación en España al sumarse al Grupo Chery con planta en Barcelona, Leapmotor en Madrid, a través de su joint venture con Stellantis; y Santana en Linares. Una cifra con la que España se convierte en con más fábricas de marcas chinas, hasta representar cerca del 30% del total.

Con una inversión aproximada de 200.000 millones de euros y una capacidad máxima de 120.000 coches al año, la fábrica creará más de 2.000 empleos en Europa, estableciendo un centro estratégico para la siguiente fase de crecimiento de MG en el Viejo Continente, tal y como ha avanzado este diario, y se convierte en la cuarta planta de una marca china en España.

El proyecto refuerza la tendencia de España como uno de los principales destinos de la inversión industrial china en Europa. La combinación de factores como la disponibilidad de capacidad industrial, la red de proveedores, los costes energéticos competitivos y los incentivos a la reindustrialización ha situado al país en una posición privilegiada frente a otros mercados europeos tradicionales como Alemania o Francia, que por el momento no albergan ninguna planta nueva de fabricantes chinos.

Sí que lo hace Hungría con la instalación de la primera planta de la china BYD en Europa, y que durante meses se convirtió en el principal competidor de España para albergar la primera planta de MG en el Viejo Continente.

Otras fábricas de marcas chinas

Como segundo productor en Europa y noveno a nivel mundial, España cuenta con un total de 15 plantas para la producción de vehículos. Entre ellas destacan las fábricas de Stellantis en Vigo, Zaragoza y Madrid; las de Renault en Valladolid y Palencia; Volkswagen en Martorell y Pamplona; Ford en Almussafes (Valencia); Mercedes-Benz en Vitoria; e Iveco con instalaciones en Madrid y Valladolid. A estas se suman plantas especializadas como la de Nissan en Ávila y Cantabria (componentes), además de nuevas incorporaciones vinculadas a fabricantes chinos como Chery en Barcelona o Santana en Linares.

El caso de Leapmotor es el más espacial, ya que la estartegia se articula dentro de su alianza con Stellantis, utilizando la red industrial del grupo para acelerar su implantación en Europa. Aunque la producción principal del modelo B10 está prevista en la planta de Figueruelas (Zaragoza), el grupo estudia ceder la propiedad de la planta de Villaverde en Madrid a la filial española de la china Leapmotor.

Un proceso con el que el grupo automovilístico no realizaría una venta directa, sino un traspaso a la sociedad conjunta que controlan ambos, con un 51% Stellantis y 49% Leapmotor, para garantizar la competitividad de la instalación para los próximos años, ya que en la actualidad se encuentra por debajo de su capacidad productiva al sólo ensamblar el Citroën C4, el Citroën ë-C4 y las variantes Citroën C4 X y Citroën ë-C4 X.