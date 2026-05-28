Ferrari Luce continúa generando polémica y ahora las redes sociales estallan con el parecido entre el primer coche 100% eléctrico de la marca italiana y el Nissan Leaf. Aunque solo compartan el color azul, el motor cero emisiones y el diseño de formas suaves y redondeadas, muchos usuarios han señalado ciertas similitudes en el lenguaje estético general, especialmente en la silueta y en la apuesta por líneas más fluidas frente a los diseños angulosos tradicionales, lo que ha alimentado el debate entre quienes lo ven como una evolución natural del diseño automotriz y quienes lo consideran una falta de originalidad por parte de la firma italiana.

El debate se ha intensificado porque el modelo de Ferrari representa un cambio importante dentro de la filosofía de la marca, tradicionalmente asociada a deportivos de combustión con diseños agresivos y muy marcados. La transición hacia la movilidad eléctrica ha obligado a reinterpretar su identidad visual, lo que para algunos explica estas coincidencias con otros vehículos del mercado, mientras que para otros no justifica la pérdida de exclusividad en su estilo.

El fabricante automovilístico japonés ha aprovechado esta comparación y lo ha publicado en sus redes sociales en Europa, acusando a Ferrari de copiar su modelo: «Me halaga haber servido de inspiración», aseguran.

Luce: el coche más polémico de Ferrari

Aunque lo cierto es que nada tienen que ver. Entre las características principales del nuevo modelo de Ferrari se encuentra la propulsión por cuatro motores eléctricos, uno en cada rueda, que en total suman una potencia de 1050 CV. Su aceleración es de 0 a 100 km/h en 2,5 segundos y alcanza una velocidad máxima de 310 km/h, con una autonomía eléctrica de 530 km con la batería completamente cargada. Utiliza una batería de 122 kWh, tiene una arquitectura de 800 V y pesa 2.260 kilos.

El Ferrari Luce disfruta de un control sin precedentes de cada rueda en los tres ejes (lateral, longitudinal y vertical), con especial énfasis en la dinámica lateral de la carrocería. Una nueva unidad de control del vehículo (VCU) interconecta todos los sistemas y actualiza los objetivos 200 veces por segundo. Los motores delanteros entregan 210 kW en el eje, los traseros 620 kW, y cuenta con un par motor descomunal: un total de 7750 Nm en las ruedas. En su diseño, se ha priorizado la eficiencia, la densidad energética y la gestión térmica. Los motores delanteros pueden alcanzar hasta 30.000 rpm y acelerar de cero a máxima potencia en menos de un segundo.

Otras características técnicas destacadas es que con este modelo la marca incluye el uso de un subchasis independiente con montaje elástico -por primera vez en un Ferrari- que ayuda a minimizar las vibraciones no deseadas. El sonido característico de un Ferrari es, sin duda, un atributo esencial, y el Ferrari Luce utiliza un acelerómetro de precisión en el centro del eje trasero para capturar las frecuencias naturales de los componentes giratorios. Estas se ecualizan y amplifican de forma similar a una guitarra eléctrica.

«Todo esto forma parte de la creación de un vehículo eléctrico verdaderamente emocionante, una misión que se lleva aún más lejos con el sistema Torque Shift Engagement, que aumenta el placer de conducción al proporcionar una demanda de par progresiva durante las curvas», resume Ferrari.

En cuanto a diseño exterior, el Ferrari Luce es altamente aerodinámico. Cuenta con un habitáculo prácticamente integrado en la carrocería y puertas con bisagras traseras. El parabrisas se funde directamente con el capó y termina bajo un alerón delantero fluido y flotante. Sus líneas de cierre son milimétricamente precisas, especialmente donde el borde posterior del capó se une al parabrisas. Los limpiaparabrisas se detienen a ambos lados, en lugar de en el centro.

Por su parte, el interior de cinco plazas se inspira en la herencia de Ferrari a la vez que introduce una nueva arquitectura y lógica, incluyendo un volante y un cuadro de instrumentos concebidos como una única interfaz centrada en el usuario.

¿Es un Ferrari o es un Nissan?

Tampoco se parecen en el precio. El precio aproximado del Nissan Leaf es de entre 30.000 y 40.000 euros, dependiendo del país, versión y ayudas, ya que se trata de un SUV eléctrico generalista pensado para uso diario; mientras que el Ferrari Luce cuesta entre 500.000 y 650.000 euros, con una diferencia aproximada de 460.000 euros o más.