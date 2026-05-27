Ni coche eléctrico ni de gasolina: la opción que casi nadie tiene en cuenta y es mucho mejor, según los expertos

Los expertos cada vez tienen más claro cuál es la opción de motorización más equilibrada para un coche. Y, aunque pueda sorprender, no suelen recomendar los vehículos eléctricos como primera alternativa, principalmente por su autonomía limitada. Tampoco consideran ideal el coche de gasolina tradicional, debido a su mayor consumo y a las emisiones contaminantes que genera. Por eso, una de las opciones que más fuerza está ganando es la del coche GLP (Gas Licuado del Petróleo).

Se trata de una mezcla de propano y butano que se almacena en un depósito específico dentro del vehículo. El GLP proviene aproximadamente en un 30% del proceso de refinado del petróleo y en un 70% de yacimientos de gas natural o petrolíferos, y una de las principales ventajas que ofrece es el bajo impacto ambiental. La mayoría de modelos GLP funcionan como bifuel, es decir, combinan este gas con gasolina. El conductor puede elegir entre ambos combustibles mediante un botón, de forma muy sencilla, y lo habitual es utilizar gasolina al arrancar y cambiar a GLP cuando el motor ya ha alcanzado la temperatura adecuada.

El coche GLP definirá el futuro

El coche GLP consolidado como una alternativa de movilidad que funciona mediante gas licuado del petróleo; en España, se calcula que ya existen 50.000 vehículos con este tipo de motorización.

«El futuro del coche GLP está asegurado, ya que las matriculaciones de este tipo de vehículos siguen aumentando cada año en España. Uno de los factores que influyen en la elección de un vehículo GLP son todas las ventajas de la etiqueta ECO, como el acceso a las Zonas de Bajas Emisiones y descuentos en las zonas de estacionamiento regulado, como es el caso de Madrid o Barcelona. Además, el gas GLP sigue siendo un combustible más económico que la gasolina o el diésel y con menos emisiones de CO2, óxidos de nitrógeno y partículas, lo que contribuye a mejorar la calidad del aire de las ciudades», detalla Dacia.

Ventajas e inconvenientes

Una de sus ventajas más destacadas es el ahorro en combustible. Los vehículos GLP pueden reducir de forma notable el coste por kilómetro frente a la gasolina, llegando en muchos casos a un ahorro estimado de entre el 30% y el 40%, aunque esto depende del precio del combustible, el tipo de conducción y el uso habitual del vehículo. Otra ventaja a considerar es que la mayoría vehículos GLP cuentan con la etiqueta medioambiental ECO de la DGT, lo que les permite acceder a las Zonas de Bajas Emisiones sin restricciones.

También destaca su autonomía combinada, ya que los coches bifuel pueden funcionar tanto con gasolina como con GLP. Esto permite realizar trayectos largos sin depender exclusivamente de la red de estaciones de GLP. Por otro lado, gracias a una combustión más limpia en comparación con el diésel, lo que puede ayudar a reducir problemas en elementos como el filtro de partículas o la válvula EGR.

Respecto a los inconvenientes, en algunos modelos, el uso de GLP puede implicar una ligera reducción de potencia o un aumento del peso del vehículo debido a la instalación del depósito adicional, lo que puede influir ligeramente en la aceleración o en las sensaciones de conducción respecto a las versiones de gasolina equivalentes. Otro aspecto a considerar es que la infraestructura de repostaje; aunque ha mejorado en los últimos años, todavía no está tan extendida como la de gasolina o diésel. Finalmente, cabe señalar que la capacidad del maletero puede verse reducido ligeramente, ya que el depósito de GLP ocupa espacio adicional.

Los mejores modelos

Según Mapfre, uno de los modelos más populares es el Dacia Sandero ECO-G, con una potencia aproximada de 100 CV y un precio cercano a los 13.940 euros. Destaca por su excelente relación calidad-precio, su etiqueta ECO y una autonomía combinada bastante interesante.

En una línea similar se encuentra el Dacia Jogger ECO-G, también con unos 100 CV y un precio aproximado de 18.640 euros. Su principal ventaja es la versatilidad, ya que ofrece hasta siete plazas, lo que lo convierte en una opción muy interesante para familias.

Otro modelo destacado es el Dacia Duster ECO-G, un SUV compacto muy popular con unos 100 CV y un precio alrededor de 19.490 euros. Ofrece buena autonomía y un uso equilibrado tanto en ciudad como en carretera.

Dentro de Renault, el Clio TCe 100 GLP es una opción muy equilibrada para uso urbano e interurbano, con un precio aproximado de 17.099 euros. Su principal inconveniente es el espacio trasero algo reducido. Por su parte, el Renault Captur TCe 100 GLP, con un precio cercano a 21.039 euros, aporta mayor comodidad tipo SUV, aunque con un sobreprecio respecto a la versión gasolina.

En un nivel más alto se sitúa el Subaru Outback GLP, con unos 169 CV y un precio cercano a los 43.000 euros. Finalmente, el Fiat 500X 1.4 T-Bifuel GLP, con unos 120 CV y un precio alrededor de 24.720 euros, destaca por su diseño y uso urbano.