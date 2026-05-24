Esta es la mejor furgoneta camper del mercado: cómoda, funcional y perfectamente equipada

Según datos ofrecidos por ASEICAR (Asociación Española de la Industria y Comercio del Caravaning) y la Dirección General de Tráfico (DGT), en 2025 se matricularon 6.067 autocaravanas y campers nuevas, un 6% menos que en 2024. José Manuel Jurado, presidente de ASEICAR, explica que «estos datos de 2025 son los primeros del último lustro sin estar condicionados por crisis industriales o inestabilidad económica en nuestro país, por lo que pueden ser la tendencia del sector para los próximos años: la autocaravana vuelve a ser el vehículo favorito para las familias y la furgoneta camper para las parejas». En este contexto, merece la pena conocer cuál es la mejor furgoneta camper en 2026: Clase V Marco Polo de Mercedes-Benz.

La furgoneta camper premium por excelencia evoluciona con un habitáculo más acogedor y una calidad de fabricación todavía más refinada. Las novedades se centran en el espacio interior, la conectividad y los detalles prácticos, mientras que la base técnica se mantiene fiel a la conocida Clase V. Mientras, la zona de descanso gana confort con un nuevo techo elevable fabricado en aluminio de doble pared, más ligero y mejor aislado. Respecto a la gama de motores, se mantiene con el 2.0 turbodiésel en versiones de 163, 190 y 237 CV, asociado a cambio automático de nueve velocidades.

La mejor furgoneta camper en 2026

«Para viajes improvisados, escapadas, hacer deportes o disfrutar del máximo confort en carretera, las autocaravanas Marco polo son tu mejor aliado. Acompaña cada escapada de una experiencia extraordinaria ya durante el trayecto. Con Marco Polo tendrás la privilegiada sensación de viajar sin abandonar tu hogar», detalla Mercedes-Benz.

El Marco Polo presenta un diseño destacado tanto en su interior como en su exterior. En el apartado estético exterior, puede incorporar la línea AMG, con la que se refuerzan sus detalles deportivos siguiendo la estética del resto de la gama de Mercedes-Benz, o bien el paquete Night, que aporta un aspecto aún más sofisticado. En cuanto a las motorizaciones, el Marco Polo dispone de tres versiones diésel con transmisión automática 7G-TRONIC PLUS y, de forma opcional, puede equiparse con tracción integral 4MATIC.

La mejor furgoneta camper en 2026 tiene un consumo mixto de entre 8,4 y 7,9 l/100 km, lo que refleja un equilibrio entre rendimiento y eficiencia para un vehículo de este tipo. Ofrece una potencia de hasta 174 kW, garantizando una conducción solvente tanto en ciudad como en trayectos largos. En cuanto a la habitabilidad, dispone de hasta 6 plazas en el habitáculo, lo que la convierte en una opción versátil para viajes en grupo o en familia. Por último, presenta unas emisiones de CO₂ combinadas que oscilan entre 221 y 197 g/km. Sus dimensiones son las siguientes: una longitud de 5.140 mm, una anchura de 1.928 mm y una altura de 1.980 mm, lo que refleja su formato amplio y orientado al confort en viajes largos.

Espacio y exclusividad

El interior del Marco Polo supone un importante avance dentro del segmento de las campers de lujo. Incorpora un amplio espacio de confort en el que destaca el módulo de cocina, equipado con hornillo de gas, fregadero y nevera integrada. También incluye una mesa plegable, desplazable y extensible, así como un depósito de 38 litros de agua potable. A esto se suman los asientos confort basculantes tanto para el conductor como para el acompañante.

Por otro lado, cuenta con una amplia zona de descanso, que lo convierte en una auténtica estancia de confort de alto nivel para un máximo de cuatro personas. Los ocupantes pueden dormir cómodamente en el techo elevable, equipado con un colchón de alta calidad con elementos elásticos individuales, o bien en la combinación de asiento y cama inferior. Este espacio incorpora además detalles pensados para mejorar la experiencia a bordo, como persianas integradas, luces de lectura y un sistema de calefacción adicional por aire caliente con función independiente.

Versiones y precios

La gama, para finalizar, está compuesta por un total de 12 versiones, fruto de la combinación entre las distintas opciones mecánicas y las variantes convencionales o Horizon.

Las versiones disponibles incluyen el 220 d 163 Horizon 4p 9G-T con 120 kW (163 CV), consumo de 7,9 l/100 km, diésel y un precio de 94.918€; el 250 d 190 Horizon 4p 9G-T con 140 kW (190 CV), consumo de 8,1 l/100 km, diésel y un precio de 98.254€; el 220 d 163 4p 9G-T con 120 kW (163 CV), consumo de 7,6 l/100 km, diésel y un precio de 98.673€; el 300 d 237 Horizon 4p 9G-T con 174 kW (237 CV), consumo de 7,6 l/100 km, diésel y un precio de 102.354€; el 250 d 190 4p 9G-T con 140 kW (190 CV), consumo de 7,8 l/100 km, diésel y un precio de 105.711€; y el 300 d 239 4p 9G-T con 174 kW (237 CV), consumo de 7,8 l/100 km, diésel y un precio de 109.810€.