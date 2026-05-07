Giro en el carnet de conducir en España: la DGT confirma la norma y afecta a los nacidos entre 1956 y 1961

En España, la renovación del permiso no depende exclusivamente de la edad del conductor, sino de sus condiciones físicas y cognitivas. Es decir, una persona de 80 años puede seguir conduciendo siempre que supere los reconocimientos médicos y las pruebas de aptitud correspondientes. Sin embargo, con el paso del tiempo, es habitual que se produzca una disminución progresiva de algunas capacidades visuales, auditivas, cognitivas o físicas, lo que puede influir directamente en la seguridad al volante, razón por la cual la DGT acorta los periodos de vigencia del carnet de conducir a partir de los 65 años.

En este sentido, Tráfico establece que a partir de esa edad los permisos AM, A1, A2, A y B tienen una validez de cinco años. Mientras, los permisos profesionales para autobuses y camiones (C, C1, D, D1, EC, EC1, ED, ED1, entre otros) reducen su vigencia a tres años. Esto implica que los conductores que cumplen 65 años deben renovar el permiso de circulación cada cinco años, en lugar de cada diez, que es el periodo habitual para el resto de conductores. Dicho de otro modo, en 2026 se acorta el plazo de renovación para las personas nacidas en 1961, que tendrán que someterse a los reconocimientos médicos y trámites correspondientes con mayor frecuencia.

La norma de la DGT para que los mayores de 65 años renueven el carnet de conducir

«A partir de los 65 años y para asegurar que se mantiene intacta la capacidad para conducir, se reduce el periodo de vigencia del permiso de conducir. Lo que se pretende de esta manera es aumentar la frecuencia de las revisiones médicas y de aptitud para que seguir conduciendo sea seguro para todos. El reconocimiento médico que se debe superar y los criterios a evaluar son los mismos para cualquier edad. Es posible es que si durante el reconocimiento médico se detecta una enfermedad o deficiencia que, si bien de momento no impide la renovación, es susceptible de agravarse, el periodo de validez del permiso será menor. En este caso también será menor la tasa que debes pagar para renovarlo», detalla la DGT en relación con la vigencia del carnet de conducir.

Al pasar por el Centro de Reconocimiento de Conductores (CRC), lo más habitual, en caso de detectarse alguna limitación o deficiencia, es obtener un «Apto con restricciones». Esto no implica dejar de conducir, sino poder hacerlo con seguridad bajo determinadas condiciones. Entre las restricciones más habituales se encuentran:

Limitación horaria : puede establecerse la prohibición de conducir durante la noche si la visión o la atención se ven afectadas en esas condiciones.

: puede establecerse la prohibición de conducir durante la noche si la visión o la atención se ven afectadas en esas condiciones. Radio de acción : en algunos casos, se limita la conducción a un área cercana al domicilio habitual para reducir desplazamientos largos o complejos.

: en algunos casos, se limita la conducción a un área cercana al domicilio habitual para reducir desplazamientos largos o complejos. Adaptaciones del vehículo : puede ser necesario utilizar elementos específicos como espejos retrovisores adaptados o vehículos con cambio automático.

: puede ser necesario utilizar elementos específicos como espejos retrovisores adaptados o vehículos con cambio automático. Vigencia reducida del permiso: cuando existen enfermedades crónicas o condiciones médicas concretas, el permiso se puede renovar cada uno o dos años en lugar de periodos más amplios.

Siniestralidad al volante

«Dejar de conducir es un proceso por el que todos vamos a pasar durante nuestra vida», explica Jesús Monclús, director de Prevención y Seguridad Vial de Fundación MAPFRE. «Y este proceso puede ser problemático, incluso traumático, especialmente cuando no hay alternativas de transporte público, ya que la movilidad es fundamental en nuestras vidas», añade.

Según datos de la patronal aseguradora UNESPA, la investigación indica que los siniestros protagonizados por conductores mayores de 65 años son entre un 24% y un 51% menos frecuentes que los registrados por conductores más jóvenes.

«Los conductores mayores no son peligrosos por el hecho de ser mayores. Y de hecho las personas mayores sanas son más precavidas, toman decisiones menos arriesgadas y más seguras. La experiencia es un factor de protección», asegura Monclús.

El estudio recoge entrevistas realizadas a casi 50 personas mayores que han dejado de conducir a una edad media de 75 años. De ellas, cerca del 45% afirma haber abandonado la conducción de manera involuntaria.

En estos casos de cese no voluntario, el 41% de los encuestados lo vive de forma negativa, el 27% considera que no debería haber dejado de conducir, el 18% siente que no ha tenido control sobre la decisión y al 14% le genera vergüenza o una sensación de inutilidad.

Entre las consecuencias más habituales de dejar de conducir, los participantes señalan que esta decisión reduce su nivel de independencia en un 44% de los casos, y un 45% reconoce que acaba abandonando algunas de sus actividades cotidianas habituales.

Finalmente, Isabel Sala, investigadora del Servicio de Neurología y de la Unidad de Memoria del Hospital de la Santa Creu y Sant Pau de Barcelona, señala: «En los últimos 10 años hay un 5% más de hombres. En el caso de las mujeres, su número se ha duplicado. Llega un momento en que hay que dejarlo. A partir de los 75 años, la prevalencia del deterioro cognitivo se duplica cada 5 años. Una de cada cinco personas de entre 80 y 85 años tiene algún grado de deterioro de este tipo».