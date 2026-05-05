Adiós a la etiqueta B: la novedad que está a punto de entrar en vigor y que puede cambiarlo todo para estos conductores

El parque automovilístico en España continúa envejeciendo, con una antigüedad media de 14,5 años y cerca de un tercio de los vehículos superando los 20 años. Aunque ha disminuido el número de coches sin distintivo ambiental, los vehículos diésel siguen teniendo un peso mayoritario, con un 58,9% del total. En este contexto, los vehículos con etiqueta ambiental B de la DGT serán los siguientes en verse afectados por las restricciones de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE).

Estas medidas se enmarcan en el «Plan Auto 2030» y en la expansión de las ZBE, vigente desde enero de 2026, con el objetivo de impulsar la movilidad eléctrica y cumplir la normativa europea. La DGT especifica que los vehículos con etiqueta B son aquellos «de combustión interna que si bien no cumplen con las últimas especificaciones de las emisiones EURO, sí que lo hacen con anteriores. Tendrán derecho a esta etiqueta turismos y furgonetas ligeras de gasolina matriculadas desde el 1 de enero de 2001 y diésel a partir de 2006. Vehículos de más de 8 plazas y pesados tanto de gasolina como diésel, matriculados desde 2006».

Nuevas restricciones para vehículos con etiqueta B

Madrid cuenta con una Zona de Bajas Emisiones (ZBE) que condiciona el acceso de los vehículos con etiqueta B, aunque todavía permite su circulación en gran parte de la ciudad en 2026. Sin embargo, en las zonas ZBEDEP, como el Distrito Centro o Plaza Elíptica, los vehículos con distintivo B no pueden acceder libremente. Sólo se permite la entrada en casos concretos, como estar empadronado en el área, estacionar en un aparcamiento autorizado o acogerse a excepciones específicas, por ejemplo vehículos de emergencia o personas con movilidad reducida. De cara al futuro, la normativa apunta a un endurecimiento gradual de estas restricciones hasta 2030.

Bilbao

Desde el 15 de junio de 2025, los vehículos con distintivo B tienen el acceso limitado a la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Bilbao. Como norma general, no pueden acceder, circular ni estacionar en esta área durante el horario restringido (de lunes a viernes entre las 7:00 y las 20:00 horas). En 2026, el sistema de Zonas de Bajas Emisiones ya se encuentra en una fase plenamente sancionadora, tras finalizar el 31 de diciembre de 2025 las principales moratorias que afectaban a los vehículos sin distintivo ambiental.

Más allá de la normativa general, existen condiciones específicas que permiten acceder, circular o estacionar en la ZBE de Bilbao incluso con vehículos contaminantes, incluyendo tanto los que no tienen distintivo ambiental como los de etiqueta B. Estas excepciones se aplican según lo establecido en la ordenanza municipal y, en algunos casos, tienen carácter temporal hasta el 31 de diciembre de 2029. Entre los colectivos autorizados se encuentran las personas residentes en la ZBE de Bilbao empadronadas antes del 15 de junio de 2024, así como los vehículos de emergencias y servicios esenciales. También se incluyen los vehículos históricos y aquellos en los que viaje una persona con movilidad reducida. Del mismo modo, pueden acceder los ciclomotores de menos de 50 cc y con velocidad máxima inferior a 45 km/h. Por último, se contemplan casos de renovación de vehículo, permitiendo el acceso a quienes hayan adquirido un vehículo poco contaminante, siempre que se pueda acreditar la fecha de entrega en la documentación de compra.

Cataluña

37 municipios del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) prohibirán la circulación de vehículos con etiqueta B a partir de 2028, tras la aprobación del Plan de Movilidad Urbana 2025-2030, enmarcado dentro del Plan de Calidad del Aire Horizonte 2027 de la Generalitat de Cataluña. Esta decisión supone un nuevo paso en la estrategia de reducción de emisiones y afectará a miles de vehículos en una de las zonas más pobladas del país, sólo por detrás de Andalucía y por delante de Madrid.

El calendario de restricciones a los vehículos con distintivo B se aplicará de forma progresiva desde 2028, con el objetivo de avanzar hacia la eliminación de los motores de combustión en el horizonte de 2030. Se estima que en torno al 17% del parque de turismos y motocicletas del área metropolitana quedará afectado en una primera fase.

El AMB, pionero en la implantación de Zonas de Bajas Emisiones en España, agrupa actualmente 37 municipios que deberán aplicar estas limitaciones, incluso en aquellos que no estarían obligados por población a contar con ZBE, consolidando así un modelo de movilidad más restrictivo en materia ambiental. Para el control de acceso se aprovechará la red de cámaras ya instalada en los accesos a las Zonas de Bajas Emisiones, de modo que la supervisión se realizará de forma automatizada y sin necesidad de incrementar el presupuesto.

Se mantendrán las excepciones habituales, por lo que podrán acceder vehículos de servicios esenciales, emergencias médicas, cuerpos de seguridad y turismos adaptados para personas con movilidad reducida con distintivo B. Asimismo, se prevé la posibilidad de establecer periodos de adaptación o moratorias durante los primeros meses de aplicación, con el objetivo de facilitar la transición y dar margen a los conductores para ajustarse a la nueva normativa.