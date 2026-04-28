La baliza V16 puede ser ilegal y Europa lo confirma: el aviso que afecta a España

La obligatoriedad de la baliza V16 en España vuelve a estar en el centro del debate tras las advertencias de la Comisión Europea, que cuestiona si la normativa ha sido correctamente notificada conforme a la legislación comunitaria. Según distintas voces en Bruselas, el Gobierno español no habría seguido el procedimiento exigido por la Directiva (UE) 2015/1535, lo que podría abrir la puerta a posibles consecuencias jurídicas. Este procedimiento europeo obliga a los Estados miembro a informar previamente a la Comisión de cualquier norma técnica antes de su aprobación definitiva. El objetivo es evitar obstáculos en el mercado interior y garantizar que las regulaciones nacionales sean compatibles con el Derecho de la Unión. En este caso, se señala que la regulación de la baliza V16 podría no haber cumplido ese trámite, lo que ha generado dudas sobre su validez.

Desde el Partido Popular Europeo se advierte de que esta situación podría derivar en un procedimiento de infracción contra España. En ese escenario, la Comisión Europea tendría la capacidad de iniciar acciones legales en virtud del artículo 258 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, lo que podría obligar a revisar la normativa o incluso suspender su aplicación. Algunos eurodiputados han alertado de que, si los tribunales europeos concluyeran que la norma no es válida por un defecto de forma, los ciudadanos que ya han comprado el dispositivo podrían verse afectados por una situación de inseguridad jurídica. Esto incluiría desde la posible devolución de multas hasta la revisión de la obligatoriedad del propio dispositivo.

Europa plantea que la baliza V-16 podría ser ilegal

La eurodiputada Dolors Montserrat planteó la cuestión en Bruselas, y el vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, Stéphane Séjourné, confirmó que España no notificó los Reales Decretos pertinentes conforme al procedimiento establecido en la Directiva (UE) 2015/1535. Esta directiva exige a los Estados miembros que comuniquen previamente cualquier reglamento técnico que pueda afectar al mercado interior.

El problema se enmarca en el principio de libre circulación de mercancías dentro de la Unión Europea, recogido en el artículo 34 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), que establece: «Quedarán prohibidas entre los Estados miembros las restricciones cuantitativas a la importación, así como todas las medidas de efecto equivalente.»

No obstante, el artículo 36 del TFUE permite excepciones al indicar: «Las disposiciones de los artículos 34 y 35 no serán obstáculo para las prohibiciones o restricciones a la importación, exportación o tránsito justificadas por razones de moralidad pública, orden público y seguridad públic.», siempre que no constituyan una discriminación encubierta o una restricción desproporcionada al comercio interior.

Finalmente, el artículo 258 del TFUE regula el procedimiento de infracción al señalar: «Si la Comisión estimare que un Estado miembro ha incumplido una de las obligaciones que le incumben en virtud de los Tratados, emitirá un dictamen motivado tras haber ofrecido a dicho Estado la posibilidad de presentar sus observaciones».

Aunque la derogación de la obligatoriedad de la baliza V16 se considera poco probable, la advertencia emitida desde la Comisión Europea introduce la posibilidad de que la normativa española sea revisada desde el punto de vista jurídico. Más allá de las cuestiones relacionadas con la seguridad vial, el debate se ha ampliado hacia aspectos propios del marco comunitario, como el funcionamiento del mercado interior, las reglas de competencia y el cumplimiento de los procedimientos legislativos europeos.

Incidencias en las carreteras

Según la DGT, «se trata de una pequeña baliza de color amarillo que está dotada de conectividad y es capaz de emitir una luz 360º de alta intensidad de forma intermitente y continua al menos durante 30 minutos. Incorpora una pila o batería con una vida útil de un mínimo de 18 meses, al margen de si esta es o no recargable».

La compañía tecnológica Netun Solutions ha alertado de que el uso de las balizas V16 conectadas en España sigue siendo limitado, a pesar de su obligatoriedad desde el pasado 1 de enero. Según sus estimaciones, alrededor del 83% de las incidencias en carretera no se están señalizando mediante este sistema.

De acuerdo con el análisis de la empresa, solo en torno al 17% de las asistencias en carretera se realizan utilizando estas balizas, que permiten señalizar el vehículo sin necesidad de abandonar el habitáculo y facilitan su geolocalización en tiempo real. Esta tecnología está integrada con plataformas como DGT 3.0.

En España se registran aproximadamente 11 millones de siniestros al año, de los cuales cerca del 40% requiere asistencia en carretera, lo que supone más de cuatro millones de intervenciones anuales, es decir, unas 12.000 diarias, según datos de Unespa. Sin embargo, las activaciones de balizas conectadas se sitúan en torno a las 2.000 al día, según cifras del Ministerio del Interior.

En palabras del director de marketing de la empresa, Alejandro González, «el hecho de que una gran mayoría de incidencias no se estén señalizando con este sistema pone de manifiesto la necesidad de reforzar la concienciación y facilitar su adopción».