Rodosa es uno de los concesionarios de referencia del Grupo Renault en Galicia, una empresa familiar que ha sabido consolidar su posición en el sector de la automoción gracias a décadas de experiencia, innovación y cercanía con sus clientes. Esta trayectoria ha permitido a la compañía evolucionar más allá de la actividad comercial tradicional para convertirse en un espacio de encuentro para los aficionados al motor. Fruto de esta pasión nació Rodosa Collection, una iniciativa dedicada a la conservación y divulgación del patrimonio automovilístico a través de una destacada colección de vehículos históricos.

OKDIARIO ha podido asistir a la IV edición de Rodosa Collection en la icónica Playa América de Nigrán en Galicia, que volvió a reunir a miles de visitantes y entusiastas del automóvil, consolidándose como una cita imprescindible para quienes desean conocer la evolución de la industria del motor y disfrutar de modelos que forman parte de su historia.

Para conocer en profundidad la historia y la evolución de Rodosa, este diario ha entrevistado a Pablo Romero, tercera generación al frente del negocio. A través de su testimonio, fue posible analizar la trayectoria de la empresa, su estrecha vinculación con Renault y el papel que desempeña Rodosa Collection en la conservación y divulgación del patrimonio automovilístico.

Pregunta: ¿Cuál ha sido la clave para mantener una relación tan sólida y duradera con Renault?

Respuesta: La relación con Renault se ha construido a lo largo de varias generaciones. Desde los inicios del negocio, la empresa ha ido creciendo progresivamente, ampliando instalaciones y servicios hasta convertirse en un referente. Este desarrollo ha estado acompañado por una fuerte vinculación familiar y un compromiso constante con la marca.

P: ¿Qué representa Renault para ti?

R: Renault forma parte de mi vida desde la infancia. He crecido rodeado del negocio familiar y de la marca, por lo que existe un vínculo emocional además del profesional. Renault representa tradición, confianza y una parte importante de la historia de nuestra familia.

P: ¿Cómo ha evolucionado el concesionario desde sus inicios?

R: La empresa comenzó de manera más modesta en Nigrán de la mano de mi abuelo. Con el paso de los años fue creciendo progresivamente, ampliando su presencia a diferentes localidades de Galicia hasta convertirse en la red de concesionarios que conocemos hoy. Además, las instalaciones y los recursos han evolucionado considerablemente para adaptarse a las necesidades del sector.

En la actualidad contamos con cinco centros situados en Nigrán, Vigo, Cangas, Ourense y Pontevedra. Este crecimiento ha sido el resultado de muchos años de trabajo y de una apuesta constante por la expansión y la mejora de los servicios ofrecidos a nuestros clientes.

P: ¿Qué valores comparte Renault con su empresa?

R: Principalmente, el sentimiento de familia, la cercanía y la confianza. Además, Renault es una marca consolidada y reconocida en España, aspectos que coinciden con la filosofía de trabajo y atención al cliente que mantenemos en la empresa.

P: ¿Cómo surgió la idea de crear un espacio dedicado a la colección de vehículos?

R: La iniciativa nació a partir de la actividad en redes sociales y del interés que despertaban los vehículos históricos. Con el tiempo, se decidió crear un espacio accesible al público para que los visitantes pudieran contemplar los coches, conocer su historia y disfrutar de una experiencia relacionada con el mundo del automóvil.

La colección se fue formando de manera gradual gracias al interés de mi padre por conservar determinados vehículos de la marca que consideraba especiales. A medida que pasaban los años, fuimos reuniendo diferentes unidades que merecían ser preservadas, hasta conformar la importante colección que actualmente posee la empresa.

P: ¿Qué importancia tiene Rodosa Collection para el público y para la empresa?

R: Rodosa Collection permite compartir con los aficionados nuestra pasión por el automóvil y acercar al público vehículos que forman parte de la historia del motor. Además, es una oportunidad para reunir a personas con intereses comunes, fortalecer la relación con los clientes y agradecer el trabajo realizado por todo el equipo que forma parte de Rodosa.