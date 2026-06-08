Por qué no hay que dejar que el coche se ‘enfríe’ antes de arrancar

De cara a verano, muchos coches que se encuentran expuestos al sol sufren un ascenso de la temperatura interna, haciendo que sea prácticamente imposible estar dentro de ellos para conducir. Sin embargo, los expertos han concluido que dejar enfriar el coche antes de arrancar produce daños en diversos componentes del vehículo.

Cuando el conductor entra, lo primero que solemos hacer es arrancar el motor y permanecer en parado hasta que el aire acondicionado hace más llevadera la temperatura interna del vehículo. Pues esto puede dañar el coche al tener el motor en funcionamiento sin estar circulando, lo que puede provocar daños en él que a la larga pueden agravarse hasta tener que cambiarlo.

Abrir las ventanas antes de arrancar

La solución más viable para acabar con la concentración de calor dentro del coche es abrir las ventanas. Esto hará que haya corriente y se renueve el aire que estaba dentro del vehículo con el de fuera. Un remedio más tardío que encender el aire y que reduce los gastos innecesarios.

Asimismo, en caso de tener el aire encendido durante el trayecto, es importante tener en cuenta que este debe apagarse antes de detener el vehículo por completo.

Uno de los componentes más importantes y caros del aire acondicionado es el compresor, el cual consume una gran cantidad de energía para funcionar. Es por ello que, cuando apagas el motor con el aire acondicionado aún encendido, el compresor se detiene bruscamente, sin tiempo para reposar y así dañarse.

No apagar el motor después de un viaje

Ahora, con la llegada del buen tiempo y los días libres en el trabajo, la gente opta por ir de vacaciones a la playa o algún destino lejos de su residencia habitual, optando por hacer el viaje en coche, recorriendo largos trayectos por carretera.

A pesar de que esto es algo cotidiano, mucha gente desconoce que apagar el coche tras acabar el viaje produce también daños en el motor. Cuando el motor está en acción, los sistemas de lubricación del motor juegan un papel fundamental en la reducción del calor que se genera por la combustión interna.

Si se apaga bruscamente el motor, estos sistemas lubricantes no tienen el tiempo suficiente como para eliminar todo ese calor residual, no dejando enfriar el motor correctamente una vez finalizada la marcha. Es por ello que, al acabar tu viaje, no olvides dejar a tu motor trabajar para evitar una visita al mecánico.