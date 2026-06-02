España desafía las leyes automovilísticas y fabrica una batería que aumentará la autonomía a los coches eléctricos

España se consolida como un actor clave en el centro de la nueva industria energética tras el anuncio realizado por Basquevolt en Italia. El Alkeemia Battery Forum, celebrado en Venecia, ha sido el escenario elegido para presentar al mundo uno de los avances técnicos más relevantes de los últimos años en este sector. La empresa vasca ha presentado su nueva celda de batería para coches eléctricos, denominada BQV400L, considerada un avance muy significativo al ser el primer producto estandarizado que incorpora una tecnología de electrolito propia, desarrollada íntegramente en sus laboratorios.

Las características técnicas presentadas sitúan a esta celda entre las de mayor rendimiento fabricadas actualmente en el ámbito no sólo europeo, sino global. Alcanzar una densidad energética de 402 vatios-hora por kilo supone un hito relevante, ya que muy pocos competidores internacionales logran niveles similares en la actualidad. Esta cifra no representa únicamente un dato técnico, sino que se traduce en una mayor autonomía para los futuros vehículos eléctricos.

La nueva batería que aumentará la autonomía de los coches eléctricos

El diseño de la BQV400L se basa en una química de litio metálico, considerada por numerosos expertos como una de las principales soluciones para el almacenamiento de energía en las próximas décadas. Este material permite concentrar una mayor cantidad de energía en el mismo espacio físico en comparación con las tecnologías actuales de iones de litio. La seguridad ha sido uno de los aspectos clave en el diseño y desarrollo de éste nuevo componente tecnológico; la celda ha obtenido la certificación de seguridad HL3, cumpliendo así con los estándares más exigentes establecidos para los sectores ferroviario y de automoción.

Actualmente, un laboratorio de ensayo externo está validando estos resultados con el objetivo de garantizar una transparencia total para los potenciales compradores internacionales. Esta verificación independiente busca garantizar que cada unidad suministrada mantenga las prestaciones anunciadas durante la presentación oficial en Venecia. Por otro lado, la soberanía tecnológica de la región se ve fortalecida, ya que aproximadamente el 75% de los materiales utilizados provienen de proveedores locales. La reducción de la dependencia de mercados asiáticos constituye una prioridad estratégica, y este proyecto contribuye a avanzar en ese objetivo de manera sólida y eficaz.

La superioridad de la BQV400L no se limita al ámbito del marketing. Basquevolt ha logrado avanzar en el uso del litio metálico como material de ánodo, considerado uno de los de mayor potencial energético, aunque históricamente también uno de los más difíciles de estabilizar. Los ánodos de litio metálico ofrecen una densidad teórica muy superior a la del grafito convencional, pero durante años han supuesto un reto técnico debido a la formación de dendritas, filamentos microscópicos que pueden generar cortocircuitos.

En este contexto, el electrolito polimérico desarrollado por la empresa desempeña un papel clave, ya que contribuye a estabilizar el ánodo mientras se avanza hacia arquitecturas de estado sólido. Aun así, el panorama global sigue siendo altamente competitivo. En China, por ejemplo, ya se han anunciado desarrollos en plantas piloto de baterías con electrolito sólido que alcanzan alrededor de 500 Wh/kg y más de 1.100 ciclos de vida útil, según datos del propio sector.

Industria europea

Para la industria europea, la BQV400L representa una demostración de que la producción celdas de batería competitivas a escala global es una realidad, al tiempo que mantiene ventajas clave como la trazabilidad, altos estándares de seguridad y una cadena de suministro más cercana. Para sectores como el automovilístico, el aeroespacial y el almacenamiento estacionario de energía, esto supone el acceso a una tecnología de alto rendimiento con menor exposición a las vulnerabilidades geopolíticas y logísticas asociadas a cadenas de suministro de larga distancia.

Este anuncio se enmarca en la firma de un acuerdo de desarrollo conjunto con Ampere, la división de vehículos eléctricos y software de Renault Group, con el objetivo de acelerar la validación de baterías basadas en litio metálico para futuros vehículos eléctricos. Ambas compañías colaboran en la evaluación del rendimiento en condiciones reales de uso automovilístico, lo que refleja la confianza industrial y comercial en la tecnología desarrollada por Basquevolt.

Además, este impulso se refuerza con una iniciativa conjunta con EDF, en la que se han realizado pruebas de seguridad y rendimiento en celdas NMC de litio metálico que superan los 400 Wh/kg, junto a un fabricante líder europeo, evidenciando el interés de grandes actores industriales en el desarrollo de soluciones de batería de nueva generación para coches eléctricos.

Este lanzamiento es el resultado de años de desarrollo riguroso por parte del equipo de Basquevolt, así como del apoyo continuado de un amplio ecosistema de socios públicos y privados. Entre ellos se encuentran entidades como Iberdrola, Enagás, CIE Automotive, InnoEnergy, CIC energiGUNE, el Gobierno Vasco, CDTI Innvierte, Axon Partners Group, Fundación Bancaria Vital y Stellum Capital.

«Para la industria europea, BQV400L demuestra que el continente puede producir celdas de batería competitivas con las mejores disponibles a nivel global, al tiempo que ofrece la trazabilidad, los estándares de seguridad y la proximidad de la cadena de suministro propios de la fabricación local», detalla la empresa.