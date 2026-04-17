Los paneles solares de siempre tienen los días contados: llega una nueva era y su sustituto producirá energía e hidrógeno

En los últimos meses, se ha presentado un nuevo proyecto tecnológico que se encuentra en sus primeras etapas de desarrollo y promete cambiar por completo el futuro energético a nivel global: paneles de hidrógeno, especialmente diseñados para liberar hidrógeno y oxígeno utilizando la energía solar y la humedad atmosférica. La solución, desarrollada en Bélgica por KU Leuven y Solhyd , funciona sin conexión a la red eléctrica.

Los paneles de hidrógeno resultan muy atractivos porque, a diferencia de los paneles solares tradicionales, permiten almacenar energía no sólo durante horas, sino durante mucho más tiempo. Sin embargo, aunque el hidrógeno se considera una de las posibles alternativas en el sistema energético global, la Agencia Internacional de Energía subraya que, actualmente, la mayor parte de la demanda mundial de hidrógeno recae en la industria, y los nuevos escenarios de uso representan menos del 1 % de la demanda total.

El auge de los paneles de hidrógeno

KU Leuven ha anunciado que los paneles de hidrógeno que están desarrollando alcanzan una eficiencia de aproximadamente el 15 % en modo pico, y en las pruebas realizadas en Bélgica, un solo módulo puede producir un promedio de unos 250 litros de hidrógeno al día. El equipo de investigadores destaca que la tecnología funciona utilizando la luz solar y el vapor de agua presente en el aire.

Ahora bien, el mercado no se dirige hacia una tecnología milagrosa que lo cambiará todo, sino hacia sistemas híbridos donde la energía solar, las baterías y el hidrógeno trabajen conjuntamente. Este detalle es crucial, porque precisamente muestra la verdadera dirección: no «el fin de la energía solar», sino una nueva forma de entender la infraestructura existente.

En febrero de 2026, se anunció que Solhyd había recibido apoyo del Acelerador EIC del Consejo Europeo de Innovación: una subvención de 2,5 millones de euros y una posible inversión de capital de 5 millones de euros para acelerar la industrialización y la expansión.

Almacenamiento de energía

El mayor potencial de los paneles de hidrógeno reside no sólo en la generación de electricidad, sino también en el almacenamiento de energía. Pero, ¿realmente se acerca la era posterior a los paneles solares, o es sólo el comienzo de una nueva fase? La Agencia Internacional de Energía predice que la energía solar representará casi el 80 % del crecimiento mundial de las energías renovables para 2030. Esto significa que los módulos fotovoltaicos clásicos seguirán siendo la principal fuente de energía durante mucho tiempo.

Pero al mismo tiempo, se vislumbra otra tendencia: la energía del hidrógeno, que se puede utilizar en una amplia variedad de sistemas y sectores siempre que se disponga de tecnología adecuada para su uso como combustible de forma segura. En el ámbito de la automoción, ya se utiliza en vehículos impulsados por pilas de combustible de hidrógeno. En el sector naval, esta tecnología también empieza a aplicarse en yates y embarcaciones, ofreciendo una alternativa más limpia a los combustibles fósiles tradicionales.

En la industria aeroespacial y de aviación, el hidrógeno se investiga y utiliza en aviones, drones e incluso en ciertos sistemas de propulsión espacial, debido a su alta eficiencia energética y bajo impacto ambiental. Del mismo modo, en el transporte ferroviario ya existen trenes propulsados por hidrógeno, especialmente en líneas donde no resulta viable la electrificación completa.

Por último, el hidrógeno también tiene aplicaciones en el ámbito doméstico, donde puede utilizarse para sistemas de calefacción interior, incluyendo calderas, placas de cocina y radiadores adaptados a este tipo de energía. De este modo, se presenta como una alternativa versátil que puede integrarse en múltiples sectores energéticos.

«El hidrógeno verde es aquel producido a partir de fuentes de energía renovables. Puede obtenerse mediante electrólisis del agua, es decir, en un electrolizador alimentado por electricidad procedente de fuentes renovables. También es hidrógeno verde el obtenido mediante el reformado del biogás o la conversión bioquímica de la biomasa, si cumple los criterios de sostenibilidad establecidos en el artículo 29 de la Directiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre fuentes de energía renovables.

La previsión es que en un futuro próximo los usos del hidrógeno verde se amplíen a generación de electricidad y almacenamiento, transporte pesado, descarbonización industrial o producción de combustibles sintéticos, aumentando significativamente la penetración de las energías renovables en el sistema energético», detalla la Junta de Andalucía.

Ventajas

Las ventajas de la energía del hidrógeno son numerosas y la convierten en una de las alternativas más prometedoras dentro de la transición energética. Una de sus principales ventajas es que no genera emisiones contaminantes durante su uso, ya que su combustión produce únicamente vapor de agua y calor, sin liberar gases de efecto invernadero ni otros contaminantes nocivos.

Otra ventaja importante es su facilidad de transporte. El hidrógeno puede distribuirse mediante infraestructuras similares a las de otros gases, lo que reduce la necesidad de crear redes completamente nuevas y permite minimizar interrupciones en el suministro energético.