El Ministerio de Vivienda admite en un pliego de licitación oficial que a lo largo de los próximos dos años sólo tiene previsto transferir al parque público de vivienda 28.600 inmuebles, una cifra muy lejana a las 276.000 viviendas que lleva prometiendo entregar desde 2021.

Esta afirmación ha sido incluida en el documento que detalla los pormenores del futuro contrato que firmará con una aseguradora para cubrir las posibles contingencias que se deriven de la propiedad, gestión y alquiler alrededor de los inmuebles que se vayan incorporando al parque público español.

En el pliego además se especifica que los 28.600 bienes a asegurar son «inmuebles». Es decir, el Ejecutivo también «incluye trasteros o garajes» y no únicamente viviendas. De esta manera, el dato se encuentra aún más lejos del aireado y prometido públicamente por los de Sánchez.

Sólo en la página web de la entidad pública de Vivienda (Casa 47) los socialistas apuntan que «tomando en consideración factores de viabilidad económica, jurídica y técnica» habían identificado de forma preliminar más de 40.000 viviendas y cerca de 2.400 suelos con la capacidad de albergar 55.000 viviendas para el desarrollo de la política de vivienda.

Se trata de viviendas y suelos que pasarían a «formar parte del parque público de vivienda asequible para siempre» con un valor de mercado estimado de en torno a 5.900 millones de euros.

Si se tuviesen en cuenta únicamente esas intenciones, de las casi 100.000 viviendas asequibles que el Gobierno prometía incorporar Casa 47, por ahora sólo vería viable transferir 28.600 y a lo largo de dos años. Algo que no ha admitido o comunicado públicamente, sino que ha reconocido en un documento puramente administrativo.

Más de 276.000 viviendas prometidas

El Gobierno de Sánchez ha hecho numerosas promesas en materia de vivienda en los últimos años. Sin embargo, su reflejo contable, según datos aportados por la IGAE, es muy inferior. Las viviendas prometidas por Sánchez son muchas más que las que se han llegado a materializar.

Ya en febrero de 2021 el Ejecutivo aseguró que dedicaría 1.000 millones de euros a fomentar vivienda asequible. La realidad es que en ese año destinó únicamente 55 millones.

En marzo de 2023 reactivó muy superficialmente la operación Campamento prometiendo la construcción de 20.000 viviendas en suelo del Ministerio de Defensa. A mayo de 2026 todavía no se ha construido ni una sola casa del mencionado proyecto.

Unos meses más tarde, con los primeros coletazos de la grave crisis de vivienda que atraviesa España, Sánchez hizo un anuncio electoral en el que aseguró que su Gobierno construiría 183.000 nuevas viviendas.

Un año más tarde, en 2024, anunció que levantaría otras 4.000 viviendas más con ayuda del Instituto de Crédito Oficial (ICO). En julio de 2025, Isabel Rodríguez, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, volvió a prometer que el Gobierno pondría a disposición de la ciudadanía 13.000 viviendas públicas «en los próximos meses».

Por aquel entonces, los de Sánchez sólo habían entregado 350 pisos de los más de 200.000 prometidos. Cabe destacar que hace tan solo unos meses Sánchez aseguró que construirían otras 15.000 viviendas. Un hecho que tampoco se ha materializado.

De hecho, todo ha quedado reflejado en los Presupuestos Generales del Estado. En dichas partidas el Gobierno contempló una inversión total en estos dos últimos años de 9.208 millones, pero la realidad es que sólo dedicó 3.553 entre el 1 de enero de 2023 y el 30 de noviembre de 2024, último dato oficial de contabilidad certificado por el propio Ministerio de Hacienda.

Es decir, en estos dos años en los que más necesario resultaba activar inversiones en vivienda y medidas que apoyaran a los compradores o arrendatarios, en la práctica Sánchez ha recortado un 60% las inversiones que él mismo había prometido y presupuestado.