El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este viernes que «millones de españoles» y «gente de fuera de nuestro país» miran a España «como un referente de inspiración». Así se ha expresado este viernes en su intervención en la presentación del Plan Nacional de Acción Cultural en el Exterior en el Instituto Cervantes. Es la primera aparición pública en España después del registro policial en Ferraz por las cloacas del PSOE y tras el estallido de la causa contra el ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero.

Este viernes, el jefe del Ejecutivo ha llegado al Cervantes apenas unos minutos antes del inicio del acto en el centro de la capital de España, en la sede de una institución ubicada a apenas unos metros de la Plaza de Cibeles.

El líder socialista, y el resto de ministros que le acompañaban (el titular de Exteriores, José Manuel Albares, y el de Cultura, Ernest Urtasun) se han negado a responder las preguntas sobre las causas judiciales que rodean a su Gobierno.

A ojos del líder socialista, «en un momento como el actual» los ciudadanos españoles y extranjeros valoran la posición del Gobierno socialista: «Ven en nosotros una forma abierta de estar en el mundo, ven pluralidad, ven respeto y además admiración a su diversidad». Sánchez asegura que se valora la defensa que, en sus palabras, defiende «la libertad, el diálogo, en un tiempo, pues acostumbrado a mucha confrontación, a mucho enfrentamiento y, desgraciadamente, a mucho ruido».

Primer acto en España tras el registro

El líder socialista no había acudido a ningún acto en España desde que este miércoles la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se prestase con un requerimiento de información y documentación en la sede de Ferraz.

La operación se produjo el marco de la investigación de la presunta trama creada para desactivar las causas contra el entorno de Sánchez.

Y es que el secretario general del PSOE se encontraba en una audiencia en el Vaticano con el Papa León XIV cuando los agentes de la Benemérita irrumpieron en el cuartel general de su partido en Madrid.

Registro por las cloacas del PSOE

Este miércoles, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil desarrolló un requerimiento de información en la sede nacional del partido en la madrileña calle de Ferraz en la causa por las cloacas del PSOE que instruye el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz.

El auto del magistrado señalaba que el PSOE habría desarrollado presuntamente un complejo entramado para ofrecer un trato de favor y una cobertura legal gratuita a implicados en casos de corrupción. Todo ello con el objetivo de obtener información contra la UCO y blindar al partido ante las tramas como el caso Koldo o el fraude de los hidrocarburos.

Entre los investigados de esta trama, según señala el instructor, está Leire Díez, quien fuera militante del PSOE y ex alto cargo en empresas públicas; Vicente Fernández Guerrero, ex presidente de la SEPI; y Antxon Alonso, socio del ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.

Tras ese registro, fueron imputados Santos Cerdán, el exconsejero de la Junta de Andalucía, Gaspar Zarrías y la actual gerente del PSOE, Ana María Fuentes.