Paralizan las obras de un colegio catalán tras hallar restos de una muralla medieval y un molino del siglo XIII

Las tareas de rehabilitación del antiguo colegio de Les Monges Velles, en Vimbodí y Poblet, han revelado un tesoro oculto bajo sus cimientos. Las excavaciones arqueológicas confirman el hallazgo de un tramo de la muralla medieval de la villa y restos de un molino de aceite del siglo XIII vinculado al Monasterio de Poblet.

Este descubrimiento obliga a replantear el proyecto para integrar el patrimonio histórico.

Hallazgo histórico en Vimbodí y Poblet: descubren una muralla y un molino medieval en un antiguo centro escolar

El edificio del antiguo Colegio del Sagrado Corazón, conocido popularmente en la comarca de la Conca de Barberà como «Les Monges Velles», cesó su actividad educativa en el año 1980.

Al tratarse de un inmueble declarado Bien Cultural de Interés Local (BCIL), las actuales obras de consolidación y restauración de los tejados exigen un seguimiento arqueológico estricto.

Durante estos trabajos de supervisión, los técnicos localizan estructuras de gran valor histórico que han sorprendido gratamente a los expertos.

La empresa de arqueología ABSIS SL y el grupo de investigación GIRAS de la Universidad Politécnica de Catalunya (UPC) lideran los trabajos de excavación.

La intervención ha permitido documentar un fragmento de una de las murallas históricas que protegían la villa en la época medieval. Los restos arqueológicos han permanecido protegidos durante décadas bajo el pavimento actual de las aulas, lo que ha facilitado su excelente estado de conservación.

¿Qué importancia arqueológica tiene la muralla medieval hallada en el colegio catalán?

Este descubrimiento valida de forma definitiva la hipótesis científica de Magda Saura Carulla, arquitecta del proyecto e historiadora del arte, quien ya sospechaba la presencia de arquitectura medieval bajo el colegio.

Las investigaciones demuestran que, mucho antes de albergar el centro escolar, el edificio funcionó como una «fassina» y un molino de aceite estrechamente vinculado al Monasterio de Poblet, con registros documentales que datan del año 1216.

Los especialistas subrayan que este hallazgo resulta fundamental para reconstruir la evolución urbanística de Vimbodí y Poblet y del conjunto de la Cuenca de Barberá.

Las murallas no solo servían como defensa, sino que definieron la estructura de los núcleos habitados durante siglos. El hallazgo también recupera el legado del arquitecto Ramón Salas y Ricomá, quien a principios del siglo XX ya documentó algunas de estas estructuras antes de las ampliaciones sufridas por el colegio entre 1902 y 1920.

El futuro de la muralla medieval de Vimbodí: integración y puesta en valor del patrimonio

Según informa Nova Conca, el proyecto original, centrado en la reparación estructural del edificio tras la donación del inmueble por parte de la familia Gil Moreno de Mora, sufrirá modificaciones para garantizar la visibilidad de los restos.

El Departamento de Cultura de la Generalidad de Cataluña aporta el 90% de la financiación, mientras que el Ayuntamiento de Vimbodí y Poblet asume el 10% restante.

Para permitir que los ciudadanos y visitantes disfruten de este legado, los técnicos instalarán un cristal transitable sobre perfiles metálicos en una de las aulas.

Esta solución arquitectónica sustituirá unos dos metros cuadrados del pavimento actual, permitiendo la observación directa del tramo de la muralla medieval y las estructuras del antiguo molino bajo los pies de los visitantes.

De este modo, el municipio no solo recupera un espacio histórico, sino que refuerza su oferta cultural mediante la integración del pasado medieval en un edificio de uso público.