Horario y dónde ver la corrida de toros de Alejandro Talavante, Morenito de Aranda y Pablo Aguado en Las Ventas por San Isidro hoy

Hoy viernes 29 de mayo la Feria de San Isidro vuelve a dejar una de esas tardes señaladas en el calendario de todos los aficionados a los toros. La plaza de Las Ventas de Madrid acogerá por la tarde el decimoctavo festejo del ciclo con un cartel que, sobre el papel, reúne a tres toreros de corte muy distinto pero con un mismo denominador común como es el gusto por el toreo clásico.

En los últimos días, el ambiente en los tendidos ha sido el habitual de la feria, con una plaza de las Ventas con un lleno casi continuo y mucha expectación en cada tarde tal ycomo ocurrió ayer jueves con las faenas de Diego Urdiales, Roca Rey y Bruno Aloi. Y en esta ocasión no es para menos ya que la combinación de Morenito de Aranda, Alejandro Talavante y Pablo Aguado, junto a una ganadería como Garcigrande, hace que muchos aficionados tengan marcado este festejo como uno de los más interesantes. Por ello, todas aquellas personas que no se lo quieran perder, pero no pueden acudir a la plaza que no se preocupen porque también hay opciones para seguir la corrida en directo desde casa gracias a la cobertura especial que hará Telemadrid.

Horario de la corrida de toros de hoy de la Feria de San Isidro

La corrida de toros de hoy viernes 29 de mayo en la Plaza de Toros de Las Ventas comenzará a las 19:00 horas como las del resto de la Feria de San Isidro, y se lidiarán seis toros de la ganadería de Garcigrande, uno de los hierros más habituales en las grandes ferias y muy valorado por las figuras del toreo por su comportamiento en la plaza. El festejo forma se corresponde a la decimoctava cita del ciclo, que sigue avanzando con una gran respuesta del público madrileño.

Dónde ver la corrida de San Isidro en directo

Aquellas personas que no puedan asistir a Las Ventas podrán seguir la corrida en directo a través de televisión ya que la retransmisión correrá a cargo de Telemadrid, que ofrecerá el festejo en abierto tal y como está haciendo de hecho, con el resto de corridas de la Feria de San Isidro desde que comenzara. Además, también se podrá ver a través de su plataforma digital TLMad + a través del móvil o de su web.

Y en el caso de que estés fuera de Madrid, tienes oportunidad de ver la cadena pública madrileña a través de plataformas como Movistar Plus+ (dial 157)

y Orange TV (dial 192)

Un cartel con mucho interés en San Isidro

El cartel de este viernes 29 de mayo reúne a tres toreros con perfiles muy definidos y que suelen conectar con el público de Madrid, cada uno a su manera. Alejandro Talavante llega como uno de los grandes nombres de la tarde. Su relación con Las Ventas es especialmente destacada, ya que ha salido por la Puerta Grande en siete ocasiones, la última de ellas hace apenas unas semanas. El de Badajoz es un torero imprevisible, que siempre deja momentos de gran inspiración, que suele generar expectación cada vez que pisa Madrid.

Pablo Aguado, por su parte, representa otro tipo de toreo, más pausado, más clásico, muy ligado a la escuela sevillana. En Madrid ha dejado ya varias actuaciones importantes, aunque todavía tiene pendiente abrir la Puerta Grande de Las Ventas, algo que muchos consideran cuestión de tiempo. Por su parte, Morenito de Aranda aporta la experiencia y el conocimiento de la plaza. Es un torero muy respetado por la afición madrileña, especialmente cuando consigue acoplarse con el toro y expresar ese toreo más profundo que siempre le caracteriza.

La ganadería de Garcigrande, clave en la tarde

Los toros de Garcigrande serán protagonistas en esta corrida de hoy viernes. Se trata de una ganadería salmantina muy ligada a las grandes figuras y que suele ofrecer animales con clase y recorrido, algo que favorece el lucimiento de los toreros. No siempre ocurre, pero cuando este hierro embiste como se espera, las opciones de triunfo aumentan. Por eso, gran parte de la atención también estará puesta en el juego que den los seis toros de la tarde.

Una tarde marcada por el toreo clásico

Más allá de los nombres, esta corrida tiene un hilo común bastante claro: el toreo de corte artístico. No es un cartel pensado tanto para el espectáculo rápido como para el detalle, la estética y la conexión con el público más exigente. Ese que en Madrid no perdona, pero que también sabe reconocer cuando las cosas se hacen bien. Por eso, aunque la Feria de San Isidro deja muchas tardes destacadas, la de este 29 de mayo aparece en muchas quinielas como una de las que puede dejar momentos importantes. Y como suele pasar en Las Ventas, todo dependerá de lo que ocurra en el ruedo.