¿Por qué se celebra San Isidro en Madrid? La fiesta de las clases populares que buscaban diferenciarse de los borbones y la estética francesa

San Isidro Labrador, cuyo nacimiento se sitúa alrededor del año 1082, es el santo patrón de la ciudad de Madrid. En aquella época, la villa de Madrid y sus alrededores formaban parte de la taifa de Toledo, uno de los reinos musulmanes surgidos tras la fragmentación del califato de Córdoba, y es probable que San Isidro perteneciera a la comunidad mozárabe. La zona pasó a dominio cristiano en 1085, tras la conquista de Toledo por Alfonso VI.

Los relatos sobre su vida se recogen en el Códice de San Isidro, del siglo XIII. En él se describen varios milagros, como la multiplicación de alimentos que compartía con otros jornaleros y con personas necesitadas, así como con animales en épocas de escasez. La tradición popular ha transmitido otros milagros, siendo el más conocido el de la fuente. Según el relato, en un día caluroso, San Isidro clavó una herramienta en el suelo para calmar la sed de su amo, haciendo brotar un manantial en ese lugar.

Historia de San Isidro, patrón de Madrid

En 1619, el papa Paulo V beatificó a Isidro Labrador y se fijó su conmemoración litúrgica el 15 de mayo. Esta fecha fue elegida porque ese mismo día tuvo lugar el traslado de los restos del santo a la iglesia de San Andrés, donde posteriormente quedaron depositados en el altar mayor de la actual Colegiata de San Isidro.

La fiesta de San Isidro se celebra desde finales del siglo XIX. El término «chulapos» se utilizaba para referirse a los vecinos del barrio de Malasaña, mientras que quienes acudían a las celebraciones desde Lavapiés eran conocidos como «manolos». La romería tiene lugar en la Pradera de San Isidro y sus alrededores, donde es tradición beber el conocido «agua del santo», que mana de un manantial situado junto a la ermita.

A esta costumbre se suma la tradición gastronómica y festiva, con el consumo de rosquillas y limonada en la pradera. La limonada madrileña se elabora con vino, limón, azúcar y fruta troceada. En cuanto a las rosquillas, existen varias variedades: las «tontas», sin cobertura; las «listas», con glaseado; las de Santa Clara, recubiertas de merengue blanco; y las francesas, que incluyen almendra.

Uno de los elementos centrales de estas celebraciones es el baile del chotis, que se interpretó por primera vez en 1850 durante una fiesta en el Palacio Real. Con el tiempo, los madrileños adoptaron este baile como propio y lo integraron en la tradición festiva de la ciudad.

Celebración en 2026

En la Pradera de San Isidro, el 15 de mayo, entre las 14:30 y las 16:30 horas, se celebrará «Degustación del tradicional cocido madrileño», mientras que ese mismo día también se desarrollará «Pradera castiza» a las 10:30 y a las 17:00 horas.

Asimismo, el viernes 15 de mayo a las 10:15 horas se podrá disfrutar del «Pasacalle la pradera con gigantes y cabezudos», seguido a las 12:00 horas por «Mi fiesta castiza». Más tarde, a las 14:00 horas, tendrá lugar «Charanga con la asociación mazo de madrid», y ya por la tarde, a las 17:00 horas, continuará la programación con «Viva san isidro».

A continuación, a las 18:00 horas se celebrará «Viva el verano», mientras que a las 20:30 horas será el turno de «Pablo pueblo dj set la rumba de madrid». Posteriormente, a las 21:30 horas actuará «Las ketchup» y a las 22:30 horas «Los chunguitos y familia», cerrando la jornada a las 23:59 horas con «Tiraya y patataonstereo dj set».

Por otra parte, el 16 de mayo «Pradera castiza» tendrá lugar a las 12:00, 13:00 y 18:00 horas. Además, ese sábado a las 12:00 horas se representará «Las aventuras del circo de los sueños cuentacuentos», seguido a las 17:00 horas por «Los valores de la vida».

Más tarde, a las 18:00 horas se podrá ver «El circo de la nada tanalborde teatro», y a las 19:00 horas actuará «Olga María Ramos». Finalmente, a las 20:30 horas se celebrará «Amore», a las 22:00 horas «Fangoria» y a las 23:59 horas concluirá la programación con «Cascales dj set».

«Hace ya más de cuatro siglos que San Isidro Labrador fue nombrado protector de las murallas de Madrid y de sus habitantes. Desde entonces, los madrileños han mantenido viva su memoria y su ejemplo, especialmente cada primavera, cuando la ciudad celebra sus fiestas patronales y rinde homenaje a su patrón. La dimensión religiosa sigue siendo un pilar fundamental de estas fiestas. La romería, la visita a la ermita y la tradicional bendición del agua (que, según la tradición, hizo brotar San Isidro para saciar la sed de los más necesitados) conviven con la Misa Solemne y la procesión de San Isidro y Santa María de la Cabeza, manteniendo una devoción que ha acompañado a Madrid durante siglos y que sigue formando parte de su identidad colectiva», detalla José Luis Martínez‑Almeida Navasqüés, Alcalde de Madrid.

Las Fiestas de San Isidro 2026 continúan avanzando hacia un modelo cultural más sostenible, mediante la elaboración de memorias medioambientales que permiten analizar y reducir el impacto de la celebración. Entre estas medidas se incluye el cálculo de la huella de carbono, así como la incorporación de acciones preventivas desde la fase de planificación.