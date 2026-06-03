La UCO confirma que el puesto del hermano de Sánchez fue impulsado por Gallardo, entonces líder del PSOE extremeño

El juicio a David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez, por su contratación en la Diputación de Badajoz ha tenido este miércoles una jornada clave con la declaración de los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil encargados de la investigación.

Entre ellos, el teniente coronel Antonio Balas, ahora de actualidad por los seguimientos por parte de las cloacas del PSOE para dinamitar el caso. Balas ha aportado un testimonio crucial y, ya al comienzo de su declaración, ha explicado que la «necesidad» de creación del puesto directivo que ocupó Sánchez «no nace del área de Cultura».

«Al no partir del área interesada, que era Cultura, entendemos que debe de estar en un nivel superior, con una capacidad política, porque el tema de personal debe corresponder a unas estrategias políticas. El único que hemos visto relacionado de manera íntima con este puesto es el que fuera presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo», ha destacado.

Balas ha ido desgranando las cadenas de comunicaciones entre el personal de la Diputación, en torno a la creación del puesto directivo. Por ejemplo, cómo los responsables de los conservatorios solicitaban la contratación de «otro personal», no la del puesto del hermano del presidente del Gobierno. También ha recordado que el entonces presidente de la Diputación llegó a quejarse de la excesiva creación de puestos de trabajo: «Me parece que pedís mucho personal». Para, posteriormente, dar el visto bueno al puesto de David Sánchez.

«Hay alguien, un nivel, que puede influir en que Recursos Humanos haga efectiva esa plaza», ha confirmado el teniente coronel Balas, «es evidente que no es Cultura y el nivel superior que está vinculado a esto se concentra en la figura del ex presidente Miguel Ángel Gallardo». «Nos llama la atención la creación con esa urgencia y que se tarde tanto tiempo en dotarla», ha añadido.

También ha recordado que el correo que, el mismo día de la publicación, se envían entre directores de conservatorio con el asunto «el hermanísimo» y el enlace de la convocatoria. «Entienden que les va a afectar de manera importante y nos llama la atención que se vincule de manera tan concreta esa convocatoria con esa persona, es relevante», ha destacado.

Contrato de alquiler

El teniente coronel Balas ha incidido también en que David Sánchez se interesase por un alquiler en Badajoz antes de lograr la plaza. Lo ha calificado de «muy raro» y «llamativo».