OKDIARIO destapa una tercera acta de la Diputación de Badajoz que dio al hermano de Sánchez 100 puntos sobre 100

Nadie se explica cómo, adjunta al currículum que David Sánchez presentó para optar a la plaza de coordinador de los conservatorios de música, figura una valoración de sus méritos, en la que el hermano del presidente del Gobierno recibe la máxima puntuación: 100 puntos sobre 100. Esa nota fue después rebajada a 90 puntos, según consta en el acta oficial final por la que se le adjudica el cargo.

El enredo sobre las actas de valoración de los candidatos ha centrado los primeros compases del juicio que se celebra estos días en la Audiencia Provincial de Badajoz. David Sánchez está procesado por los delitos de tráfico de influencias y prevaricación en el acceso a su plaza como coordinador, que luego se transformó en la de jefe de la Oficina de Artes Escénicas. La juez instructora, Beatriz Biedma, apuntó en su momento que «todo parece indicar que el puesto se creó para serle asignado» al hermano músico de Pedro Sánchez.

A las dudas sobre el proceso de contratación contribuye la existencia de distintas actas de valoración de los candidatos. OKDIARIO ya reveló en su día que la Diputación de Badajoz había elaborado dos actas sobre Sánchez y sus rivales, con puntuaciones distintas. Esta circunstancia ha llamado ahora la atención de las acusaciones y genera más sombras sobre la adjudicación de la plaza. A esas dos actas, se añade otra más. Figura adjunta al currículum de David Sánchez. En ella, el candidato recibe la máxima puntuación en todos los apartados. Incluso en el que valora si posee un «máster en dirección de orquesta». Su titulación no es oficial ni está homologada, como él mismo reconoce, pero recibe cinco puntos, la máxima nota. Sobre la entrevista personal, se dice que se realizó el lunes 26 de junio de 2017, cuando en realidad fue el día siguiente, martes 27.

Las otras dos actas

En marzo del año pasado, OKDIARIO ya reveló la existencia de dos actas elaboradas en el proceso de adjudicación de la plaza de coordinador de las actividades de los conservatorios de música de la Diputación de Badajoz. En ellas, se contenían distintas puntuaciones sobre los rivales de Pedro Sánchez.

En concreto, el 10 de julio de 2017, Félix González, jefe de Servicio de Gestión de Recursos Humanos, envió un mail a José Ramón Suárez Arias, entonces jefe de Recursos Humanos.

«Buenas, José Ramón. Te mando el informe-propuesta del puesto de coordinador de actividades de los conservatorios, por si acaso decides hacer alguna modificación. Creo que este informe coincide 100% con el que tengo en papel (si hubiese alguna diferencia, el del papel será el bueno) en el expediente que está en mi despacho en el mueble pequeño. Hay que imprimirlo en papel de Cultura y luego firmarlo», escribe González.

En ese informe o acta, ninguno de los candidatos -a excepción de David Sánchez- recibe una puntuación favorable en la entrevista, estimándose, en todos los casos, que «no concurren las habilidades y aptitudes del participante para el desempeño de las funciones directivas del puesto objeto de la convocatoria».

Sin embargo, en el expediente de la contratación figura una segunda acta, distinta, en la que varios aspirantes sí reciben el visto bueno en la entrevista. Además, a uno de los rivales de Sánchez se le rebaja su nota en cinco puntos. En ambos informes, no obstante, David Sánchez resulta claro ganador, con 90 puntos. En realidad, eran 95, pero la Diputación de Badajoz realizó mal la suma.

La tercera acta figura pegada al currículum que David Sánchez presentó para hacerse con la plaza. El abogado de Iustitia Europa, Luis María Pardo, preguntó por esta cuestión a dos de los responsables de Recursos Humanos de la Diputación de Badajoz, citados como testigos. No supieron responder por qué aparece ese documento. «Sorprendentemente, se encuentra en la ficha del currículum de David Sánchez, lo que llama poderosamente la atención al ser un documento que es inexistente a día de hoy en el expediente administrativo», destaca Pardo.