Gallardo hizo el acta con las notas de los rivales de David Sánchez el mismo día que firmó su contrato

Los candidatos que compitieron contra David Sánchez por la plaza de coordinador de los conservatorios de música en la Diputación de Badajoz no llegaron a conocer sus notas y valoraciones, lo que les impidió recurrir el procedimiento. La Diputación socialista de Badajoz, de hecho, elaboró el acta de puntuaciones el mismo día en que el hermano de Pedro Sánchez firmaba su contrato. Así se desprende de los correos electrónicos interceptados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el marco del caso David Sánchez.

El 26 de junio de 2017, el tribunal -integrado por altos cargos de la Diputación sin conocimientos musicales- se reunió para valorar los currículos de los once candidatos. Al día siguiente, se les realizó una entrevista personal en la que, según aseguró alguno de ellos a la juez, no les formularon preguntas. El hermano músico del presidente socialista fue seleccionado para la plaza, deshaciéndose el tribunal en elogios: «La preparación demostrada, su currículo, la defensa del proyecto, las propuestas de mejora realizadas y, sobre todo, la contestación a las preguntas que se formularon en la entrevista le hacen el candidato más idóneo».

El 10 de julio, David Sánchez firmó el contrato como coordinador de los conservatorios de música. Un correo revela que la Diputación de Badajoz elaboró ese día el «informe-propuesta» del puesto. Se lo envía Félix González Márquez, uno de los miembros del tribunal, a José Ramón Suárez Arias, jefe de Recursos Humanos de la Diputación de Badajoz: «Buenos días, José Ramón. Te mando el informe-propuesta del puesto de coordinador de actividades de los conservatorios, por si acaso decides hacer alguna modificación. Creo que este informe coincide 100% con el que tengo en papel (si hubiese alguna diferencia, el del papel sería el bueno) en el expediente que está en mi despacho en el mueble pequeño. Hay que imprimirlo en papel de Cultura y luego firmarlo. Hasta pronto».

En ese informe se recogía la puntuación de los méritos de cada candidato y la valoración de las entrevista. David Sánchez destaca a distancia de sus competidores.

Dos informes distintos

No obstante, ese informe no fue el definitivo. La Diputación de Badajoz lo modificó y el acta final incorpora notables diferencias en las puntuaciones. Para empezar, como ya reveló OKDIARIO, en ese primer informe del 10 de julio ninguno de los candidatos -a excepción de David Sánchez- recibe una puntuación favorable en la entrevista, estimándose, en todos los casos, que «no concurren las habilidades y aptitudes del participante para el desempeño de las funciones directivas del puesto objeto de la convocatoria». Sin embargo, en otro informe -que es el que se incorporó finalmente al expediente- varios aspirantes sí reciben el visto bueno en la entrevista.

Además, uno de los candidatos, Nerses Avakimyam, recibe distinta puntuación en la valoración del currículo y otras aptitudes, siendo en un caso de 70 puntos y en otro de 65. La diferencia radica en la puntuación del apartado de «experiencia profesional en dirección de orquesta», recibiendo en un caso 10 puntos y rebajándose finalmente a 5 puntos.

Precisamente, Avakimyam afirmó en el juicio que no conoció sus notas, lo que le impidió recurrir. No obstante, el violinista armenio aseguró no sentirse perjudicado por no ser seleccionado y descartó un procedimiento judicial por el coste y por su «situación personal».

Otra de las aspirantes, Cristina de Frutos, también cuestionó la transparencia del proceso de selección. «A mí no me preguntaron nada, y según la resolución, a la persona seleccionada la eligieron porque contestó muy bien a las preguntas», manifestó tras declarar ante la juez Beatriz Biedma. Además, afirmó que recibió elogios por su trayectoria profesional y su currículo y apuntó a que existían rumores previos sobre que la plaza ya estaba asignada: «Me dijeron que estaba dada, pero si yo lo hubiese creído, no me habría presentado. Era algo que sabían más candidatos, no sólo yo. Yo lo oí, y como yo, otros dos candidatos también lo decían».