Marlaska pone a 20 guardias civiles a blindar las vacaciones de dos meses de Zapatero en Lanzarote

El Ministerio del Interior ha desplegado a 20 guardias civiles para la seguridad del ex presidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero durante sus dos meses de vacaciones en Lanzarote, según informan a OKDIARIO fuentes policiales.

Zapatero se compró en 2017 una villa con piscina, jardín y vistas al mar en Famara, en la Urbanización Los Noruegos, donde pasa sus vacaciones de verano, Semana Santa y Navidad.

El ex presidente y su mujer, Sonsoles Espinosa, se encuentran de veraneo en Lanzarote desde mediados del pasado mes de julio y se prevé que sus vacaciones se prolonguen «hasta mediados de septiembre, como suele ser habitual», según indican las fuentes consultadas.

Su seguridad la presta una sección de los Grupos de Reserva y Seguridad (GRS) de Tenerife, integrada por 18 agentes y sus jefes, al igual que ocurre con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien también está de vacaciones en Lanzarote desde el pasado fin de semana.

La pareja presidencial se aloja en La Mareta, una residencia en Costa Teguise, propiedad de Patrimonio Nacional, situada al suroeste de la isla y como ha informado OKDIARIO, Moncloa ha gastado 15.000 euros en poner a punto la piscina y el lago del palacio de vacaciones de Sánchez.

La villa de Zapatero la vigilan dos agentes las 24 horas al día, pero como la unidad se desplaza por secciones, el ex presidente socialista tiene movilizada a una veintena de agentes sólo para él.

Cuando Zapatero sale unos días de la isla durante sus vacaciones, como ocurrió este pasado fin de semana, los guardias civiles que prestan su seguridad refuerzan la de Sánchez o libran. Por ello, Sánchez cuenta estos días con una treintena de agentes a su disposición, más sus escoltas.

Obligados a adelantar 400 euros

Los guardias civiles de la seguridad de Zapatero han tenido que adelantar 400 euros de su bolsillo para pagar el hotel donde se alojan y la comida, ya que el Ministerio del Interior sólo les adelanta el 80% de la dieta. La misma situación que sufren los agentes vigilan la residencia vacacional de Sánchez, como ha revelado recientemente OKDIARIO.

Los cuarenta se encuentran alojados en el mismo hotel. Pese a que han buscado la opción más barata, que es hospedarse en uno con pensión completa, perderán dinero, ya que no les llega con las dietas.

Y ello a pesar de que este año, de forma excepcional, el Ministerio del Interior ha mejorado la dieta a los guardias civiles de la seguridad de Sánchez y Zapatero. Según ha podido saber OKDIARIO, Interior les ha dado la que corresponde a los suboficiales, que es de 100 euros, para intentar paliar este agravio. Pero tampoco les cubre el gasto, por lo que se repite la situación denunciada por asociaciones y sindicatos policiales de «pagar por trabajar».

A esto se suma, además, que los agentes de la seguridad de Zapatero tienen turnos de 9 horas, ya que tardan media hora de desplazamiento del hotel a la villa.

Zapatero suele comer fuera

«Zapatero y su mujer son más de salir que de recibir invitados en su casa», según informan las fuentes consultadas, que indican también que las hijas ya no van por allí. El matrimonio suele salir a comer «con los políticos socialistas locales».

Zapatero va de vacaciones a Lanzarote desde hace muchos años. Empezó a ir siendo presidente del Gobierno -cargo que ostentó entre 2004 y 2011- y se alojaba en la misma villa que terminó comprando.

Sánchez y Begoña Gómez llevan desde la Nochevieja de 2018 eligiendo esta isla como destino vacacional. La pareja presidencial sí es de recibir amistades en La Mareta.

El año pasado, el matrimonio fue visitado por los cineastas Pedro Almodóvar y Alejandro Amenábar, quienes también pasan sus vacaciones en Lanzarote. Zapatero y su mujer son otros de los invitados habituales de Sánchez.

Sin vacaciones por culpa de las dietas

Mientras Sánchez y Zapatero disfrutan de sus vacaciones, el Ministerio del Interior ha dejado a cientos de policías nacionales sin ellas, al deberles unos 1.000 euros de media en dietas, una pella que llega hasta los 4.000 euros en el caso de los agentes que tienen que viajar al extranjero para escoltar a deportados.

Tanto las asociaciones de guardias civiles como los sindicatos de policías nacionales denuncian que el importe de las dietas es insuficiente, dado que el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio, no ha sufrido ninguna actualización desde hace 20 años y reclaman que se actualicen de forma urgente.

Actualmente, en las cajas pagadoras de la Policía Nacional no hay dinero, por lo que Interior no suele adelantar el importe. Para José Cobo, portavoz de Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) en Canarias, la solución a este problema es que la Dirección General de la Guardia Civil pague directamente a los hoteles el alojamiento y manutención, para que los agentes no tengan que adelantar dinero alguno y acabe esta lacra.