Conciertos en las Fiestas de San Lorenzo de El Escorial 2025: quién actúa, fechas, entradas y dónde son

El mes de agosto es el mes de las fiestas populares y también patronales. Muchos municipios, pueblos y ciudades honran a sus patronos durante el verano y en el caso de San Lorenzo de El Escorial sus fiestas dedicadas a San Lorenzo Mártir arrancan en breve con varios actos como la procesión, actividades, talleres y también como no, conciertos que vamos a poder disfrutar durante tres noches distintas. Conozcamos entonces todos los detalles a continuación.

Pocos lo saben, pero la devoción a San Lorenzo mártir en este municipio viene de lejos. Desde el siglo XVI, para ser exactos, cuando Felipe II eligió este rincón de la sierra madrileña para levantar el impresionante Real Monasterio que hoy da nombre al pueblo. Desde entonces, cada verano se le rinde homenaje. . Este año 2025, las fiestas de San Lorenzo de El Escorial se celebran del 8 al 15 de agosto, con la famosa procesión del 10 de agosto que es el día del santo. Pero además de la liturgia, estas fiestas sirven también para disfruta de varios conciertos. En concreto los de Marlon, Despistaos y también el de Raya Real, de modo que si no te quieres perder ninguno de ellos, toma nota de lo que te contamos con fechas, horarios y entradas. Además te revelamos que otras actuaciones se darán en estas fiestas.

Concierto de Marlon: fecha, a qué hora es y entradas

El primero de los conciertos que destacan, o de los que más se hablan, en la edición 2025 de las Fiestas de San Lorenzo del Escorial, es el de Marlon. Este es el grupo asturiano que lleva años haciéndose un hueco con su pop rock pegadizo y letras directas.

La banda actuará el miércoles 13 de agosto, en la Lonja del Monasterio, un escenario único por su valor histórico y su acústica al aire libre. En cuanto a la hora, toma nota porque será a las 22:30 horas y mejor que no tardes o que acudas un poco antes, teniendo en cuenta que no se venden entradas. Es decir, que el acceso es gratuito, ya que forma parte del programa oficial de las fiestas patronales del municipio así que no hace falta entrada. Lo único que necesitas entonces son ganas de ir y como decimos, con tiempo, coger buen sitio y disfrutar.

Concierto de Despistaos: fecha, a qué hora es y entradas

Si en los comienzos de los 2.000 eras adolescente seguro que te acordarás de la serie de Antena 3, Física o Química y también recordarás la canción o sintonía de la misma. Pues bien, el tema de Física o Química, es del grupo Despistaos que será otro de los platos fuertes de las fiestas de San Lorenzo del Escorial 2025.

De este modo, Despistaos vuelven a los escenarios de fiestas este verano y uno de sus destinos es San Lorenzo de El Escorial. Tocarán el viernes 15 de agosto, también en la Lonja del Monasterio. Como parte del Gran Festival Pop, de modo que compartirán noche con DJ El Pulpo y La Poptelera, así que la música no parará en toda la velada. La hora de inicio de este concierto será como el anterior, a partir de las 22:30 horas. Y al igual que en el resto de actuaciones, la entrada es libre y gratuita.

Concierto de Raya Real: fecha, a qué hora es y entradas

Por último os queremos hablar también del grupo Raya Real, que es todo un clásico de las sevillanas y las rumbas festivas, y que pondrá el toque más andaluz a estas fiestas. Su concierto está previsto para el jueves 14 de agosto, en la Plaza de la Constitución, un lugar más céntrico y cercano, perfecto para quienes quieran un ambiente de verbena tradicional. Actuarán a partir de las 19:30 h, una hora ideal para calentar motores antes de la noche. La actuación es también gratuita y no requiere entrada. Así que si te apetece bailar y corear, no te lo pierdas.

Todos los conciertos y actuaciones

Además de los conciertos de Marlon, Despistaos y Raya Real, las fiestas de San Lorenzo de El Escorial cuenta con otras actuaciones que a continuación te enumeramos a partir de los escenarios o en los lugares en los que se celebran:

Conciertos Loja del Monasterio

Orquesta París de Noia – 10 de agosto

– 10 de agosto Orquesta Vulkano – 11 de agosto

– 11 de agosto Tributo a Fito y Fitipaldis – 12 de agosto

Conciertos Plaza de la Constitución

Raya Real – 14 agosto

– 14 agosto Gran Guateque con Luis Muñoz – 12 de agosto

– 12 de agosto Óscar Recio – 15 de agosto

– 15 de agosto Tributo a Sabina – 10 de agosto

Conciertos El Parque

Discoteca familiar de disfraces – 8 de agosto

– 8 de agosto DJ Óscar Martínez – 8 de agosto

– 8 de agosto Darwin – 12 de agosto

– 12 de agosto DJ Dipón – 9 y 14 de agosto

Como ves, las Fiestas de San Lorenzo de El Escorial 2025 vienen cargadas de música para todos los gustos. Desde bandas actuales como Marlon o Despistaos hasta propuestas más tradicionales como Raya Real o las orquestas populares. Todo ello, sin olvidar los tributos, los DJs y las actividades pensadas para disfrutar en familia o con amigos. Y lo mejor de todo: sin necesidad de entrada.