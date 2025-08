Muere Song Young-kyu, actor de ‘La gran apuesta’, a los 55 años: su cuerpo fue encontrado en su coche

El mundo de la interpretación está de luto. Song Young-kyu, reconocido actor surcoreano conocido por su excepcional trabajo en la película La gran apuesta de Disney+, ha fallecido a los 55 años. Por el momento, se desconocen las causas de la muerte, pero sí se sabe que su cuerpo sin vida fue encontrado en el interior de su coche, en la conocida zona residencial de Yongin, próxima a la ciudad de Seúl. Hay que destacar que las autoridades han querido hacer hincapié en que no se han encontrado ni signos de violencia ni tan siquiera una nota de suicidio. Así pues, para tratar de esclarecer los hechos, no han dudado un solo segundo en abrir una investigación. Como no podía ser de otra manera, al tratarse de uno de los actores más reconocidos de Corea del Sur, la noticia de la muerte de Song Young-kyu ha provocado un enorme impacto en redes sociales.

Tanto es así que tanto seguidores como compañeros de profesión han lamentado profundamente su pérdida. Al fin y al cabo, el actor destacó por ser uno de los intérpretes más queridos no solamente del ámbito audiovisual de Corea del Sur, sino también del panorama teatral, una de sus grandes pasiones. Debemos recordar que la primera aparición de Song Young-kyu sobre un escenario tuvo lugar en 1994, gracias al musical Wizard Mureul. Poco a poco, fue consiguiendo mucha más relevancia en el mundo de la interpretación. Tanto es así que tuvo la oportunidad de seguir estudiando teatro, lo que le brindó la oportunidad de formar parte de un gran número de películas y series. Aunque hizo infinidad de papeles secundarios a lo largo de su trayectoria, lo cierto es que consiguió marcar diversos puntos de inflexión en su carrera con proyectos como son Trick o, incluso, Baseball Girk.

Pero si hay proyectos que le han marcado a nivel personal y profesional, hay uno que destaca por encima del resto. Nos referimos a Extrem Job, la película que vio la luz en 2019 y en la que Song Young-kyu interpretó al mítico Jefe Choi. Debemos tener en cuenta que este largometraje se convirtió en uno de los más taquilleros de Corea del Sur.

Gracias a este papel, este actor consiguió consagrarse como uno de los más grandes de la industria cinematográfica surcoreana. Así pues, pudo formar parte de proyectos que arrasaron internacionalmente, como son Narco-Saints en Netflix o La gran apuesta en Disney+. ¡Brilló con luz propia con ambas interpretaciones!

Eso sí, no todo ha sido un camino de rosas. Song Young-kyu fue noticia por haber sido imputado tras haber conducido bajo los efectos del alcohol. Motivo por el cual fue despedido de diversas producciones tanto televisivas como teatrales en los que estaba inmerso. Un claro ejemplo es la obra de teatro Shakespeare in Love que se representaba en la capital de Corea del Sur.

Una situación que fue un durísimo golpe para él, en todos los sentidos. A sus 55 años, el actor estaba felizmente casado y tenía dos hijas. Además, se encontraba rodando dos series que actualmente están en emisión, como son Try y The Defects. Sin duda, una durísima pérdida. Descanse en paz.