Anabel Pantoja desvela la talla que utiliza este verano: «Este es mi cuerpo real»

No es ningún secreto que Anabel Pantoja es una enamorada de las redes sociales. Desde hace unos cuantos años, utiliza su perfil de Instagram para estar en contacto con todos y cada uno de sus seguidores, pero también para diversas cuestiones que tienen estrecha relación con su trabajo. Así pues, para ganarse la confianza de sus followers, no duda en sincerarse con ellos sobre diversos aspectos de su vida. De esta manera, la sobrina de Isabel Pantoja ha querido publicar un vídeo en sus historias de Instagram donde no solamente muestra su nuevo bikini, sino que también da una serie de consejos sobre cómo posar frente a un espejo para verte mucho mejor. Tirando de esa sinceridad y naturalidad que tantísimo le caracteriza, la andaluza comenzó diciendo lo siguiente: «Siempre se piensa que hay filtro, que hay truco y nada. Este es mi cuerpo real. Bueno, el bikini es monísimo, me encanta cómo me queda».

Lejos de que todo quede ahí, la ex concursante de Supervivientes 2022 quiso ir mucho más allá: «XL de abajo, XL de arriba, lo que pasa es que yo le quito los rellenitos estos que vienen aquí porque no me hace falta». Además, no dudó un solo segundo en añadir algo más: «Este es mi cuerpo, tal cual. Ya estáis acostumbrados a verlo en Instagram los que me seguís. Pues no es lo mismo esta postura, de hacer esta foto, a ponerte así erguida un poquito, sacar un poquito de pecho, echar esta pierna para delante, ¡y ya tenéis la foto!». Lo que es un hecho es que Anabel Pantoja es un ejemplo claro de saber cómo hacer frente a las críticas por su físico. Se muestra tal y como es, sin importarle en absoluto el qué dirán. Y eso es exactamente lo que más gusta a la gran mayoría de sus seguidores.

Porque otros tantos siguen sus pasos en Instagram para mostrarse de lo más críticos, sin tener en cuenta lo que pueda llegar a sentir la andaluza. En estos momentos, Anabel Pantoja se encuentra disfrutando de unos días de descanso junto a su pareja, el cordobés David Rodríguez, y la hija de ambos, la pequeña Alma.

La felicitación de Anabel Pantoja a su tía Isabel Pantoja por su cumpleaños

El pasado sábado 2 de agosto, la tonadillera cumplió 69 años. Una de las felicitaciones más emotivas y especiales fue la de la influencer. A través de una historia en su perfil de Instagram, Anabel Pantoja recuperó una fotografía junto a su tía cuando juntas visitaron la ciudad de Nueva York.

Por si fuera poco, quiso añadir el siguiente mensaje: «Feliz cumpleaños Tita. Hoy desde la distancia, pero te mandamos un súper abrazo y besazo enorme. Sigue luchando, porque para mí has sido y serás un referente SIEMPRE. Te quiero». Es más que evidente que, a pesar del tiempo, el vínculo tan fuerte que une a tía y sobrina continúa intacto.