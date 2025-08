Un artista denuncia que se sintió incómodo por los piropos de de Shakira: «Estaba mi esposa»

El cantante mexicano Aleks Syntek, conocido en España por su colaboración con la cantante Ana Torroja en la canción Duele el amor, ha sorprendido en una entrevista al relatar un encuentro con Shakira que le dejó incómodo. En la charla, aseguró que la colombiana «coqueteó» con él durante una visita a su camerino tras un concierto en México. Se trataba de una visita de cortesía entre dos grandes artistas, ya que Syntek en un mito en su país y en toda América, pero todo se enrareció por el comportamiento de la colombiana, que no se cortó un pelo pese a tener a la familia del cantante al lado.

Syntek, acompañado de su esposa y su hija, visitó a Shakira para saludarla, algo que ocurrió debido a que el cantante trabajó hace años con el grupo que ahora está de gira Las mujeres ya no lloran World Tour. Según el cantante, al entrar al camerino, Shakira exclamó: «¡Qué guapo! ¿Qué te hiciste, Alex? ¡Te ves bien chavo!». Lo que parecía un comentario inocente y de cortesía comenzó a volverse más extraño cuando el mexicano le presentó a su hija pequeña. «¿Ella es tu hija? Parece tu hermana». A Aleks, estos halagos, junto con la actitud «muy coqueta» de la cantante, le incomodaron bastante en ese momento.

«De repente me sentí muy incómodo, porque estaba mi esposa al lado», confesó en la entrevista concedida a la emisora de radio Cabo Mil, en la que habló de este asunto. Aunque hace una semana que se produjo esa charla, el vídeo se ha viralizado en los últimos días.

El cantante ha explicado que conoce a Shakira desde hace décadas, cuando coincidieron en programas de MTV en Argentina, por lo que sorprende que años después diga esto. Como es lógico, en las redes sociales han opinado de este asunto, asegurando que Syntek ha malinterpretado la amabilidad de Shakira e incluso le han llegado a dejar claro que es un «creído» por pensar que la cantante buscaba algo más que una simple cortesía.

En un intento por defenderse, el mexicano publicó un mensaje en Instagram, donde expresó su frustración. «Cada vez que logro un éxito popular sacan algo de contexto para cancelarme en redes como si necesitaran apagar la luz de mi propuesta musical, pero yo no necesito que me escuche el mundo entero, mis canciones van dirigidas a quienes ya despertaron de la Matrix y buscan un camino espiritual entre el gozo y la confianza igual que yo», aseguraba.

«Los demás están en manos de su creador y les mando toda mi empatía y mi cariño ante sus desatinados juicios», escribió a sus seguidores horas después de realizar la citada entrevista. Para finalizar, recordó la «que hablen de mí, aunque sea bien», que muchos atribuyen a Salvador Dalí y a Óscar Wilde.

Pero más tarde se arrepintió de la publicación y decidió borrarla de su cuenta de Instagram tras las críticas recibidas por muchos seguidores sobre sus palabras a Shakira. Hay que recordar, además, que los fans de Shakira son de los más activos y agresivos en las redes sociales cuando se publican noticias o críticas negativas con la artista.

Por si no fuera suficiente, el mexicano también desvelo en la entrevista que conocía a Shakira desde hace años, cuando ella todavía era una adolescente desconocida en la industria. «La conozco desde niña, yo cuidaba a Shakira en Argentina, en los programas de MTV. Yo tenía 20 años y ella 17 o 18. Ella quería salir de antro y no tenía quien la acompañara. Sus papás me querían mucho, comíamos juntos, hacíamos las promociones juntos. Me la llevaba al antro», por eso sorprende esta polémica cuando tenían esa confianza en el pasado.