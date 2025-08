No estamos preparados para lo que va a pasar a partir de hoy: el aviso de Mario Picazo por lo que va a vivir España

Mario Picazo lanza un aviso por lo que está a punto de pasar en España, llega un cambio que puede acabar siendo el que nos acompañe en estos días. Tendremos que estar preparados para vivir una serie de cambios destacados que pueden acabar marcando unas jornadas que hasta el momento no hubiéramos ni tenido en consideración. Sin duda alguna, habrá llegado ese momento de apostar claramente por una serie de cambios que pueden marcar la diferencia en nuestros planes.

Cuando un experto en el tiempo como Mario Picazo no duda en darnos una serie de novedades con respecto a una situación del todo inesperada que llega con fuerza, deberemos estar listos para vivir un verano un poco distinto. Con lo cual, habrá llegado ese día en el que tocará estar muy pendientes de unos cambios que pueden darnos más de una sorpresa inesperada. Estamos a merced de un giro radical que puede acabar siendo lo que nos afecte en unas jornadas de marcada inestabilidad. El aviso de Picazo pone los pelos de punta porque nadie se esperaría algo parecido.

El aviso de Mario Picazo por lo que va a vivir España

España se prepara una nueva ola de calor que puede cambiarlo todo. Con la mirada puesta a una serie de detalles que acabarán siendo claves en estas próximas jornadas. Estaremos muy pendientes de una nueva realidad que puede cambiarlo todo.

Este verano parece que se aleja de los anteriores y lo hace de tal manera que deberemos estar preparados para una nueva realidad que puede acabar siendo esencial. En estos días que hasta el momento no sabíamos que podríamos tener por delante.

Es hora de hacer los planes que nos afectarán de lleno en un mes de agosto en el que todo puede ser posible. Por lo que, habrá llegado ese día en el que todo puede ser, empezando por un aumento de las temperaturas considerable que puede acabar afectando de lleno a toda lo que nos está esperando.

Podremos empezar a tener en mente algunos cambios de rumbo que pueden acabar siendo esenciales. En estos días en los que parecerá que el tiempo nos da más de una sorpresa inesperada. El aumento de las temperaturas preocupa a unos expertos como Mario Picazo que saben bien qué es lo que nos está esperando.

Lo que va a pasar a partir de hoy

Estos días hemos visto subir las temperaturas de forma alarmante, pero lo que llega a partir de hoy quizás nos acabe sorprendiendo más de lo que esperaríamos. Con la mirada puesta a un giro radical que puede ser el que nos acompañe en estos días de agosto.

Sin duda alguna, habrá llegado ese momento de poner en práctica algunos elementos que serán los que nos acompañarán en estas jornadas. Es hora de visualizar una nueva realidad que puede acabar siendo la que nos haga pensar en una alerta que no esperaríamos.

Mario Picazo desde el canal de El Tiempo, al igual que los expertos de este medio nos explican que: «Este fin de semana ya hemos notado un importante subidón de las temperaturas, aunque aún no han tocado techo. La primera ola de calor de este agosto 2025 ha arrancado ya -desde este domingo- y durará oficialmente hasta el próximo jueves 7. Sin embargo, los modelos de predicción auguran que estas altas temperaturas, aunque no sean oficialmente de ola de calor, podrían durar toda la primera quincena del mes de agosto. La dorsal anticiclónica con aporte de aire cálido del norte de África y las largas horas de insolación que esperamos se juntan para subir el termostato. A diferencia de la segunda quincena del mes de julio está podría ser la más calurosa del verano, aún inmersos como estamos en la canícula».

Siguiendo con la misma previsión: «Primera quincena de agosto, plena canícula y normal que las temperaturas sean altas, aunque examinando las temperaturas promedio por estas fechas estamos varios grados por encima de los valores para estas fechas no solo de día, también de noche. Los próximos días pueden ser críticos debido al ambiente bochornoso que vamos a experimentar en muchas zonas donde de día el mercurio puede rondar los 40 grados y de noche no bajar de los 20 o en algunos casos 25. Los próximos días pueden ser críticos debido al ambiente bochornoso que vamos a tener No estamos hablando solamente de los valles del Guadalquivir, Guadiana o Tajo sino de zonas del noroeste como el sur de Galicia o el oeste de Castilla y León donde el calor de día va a ser unos 8 a 9 grados más fuerte de lo que están acostumbrados a respirar en esas zonas».

El calor parece que no dará tregua: «El calor se extenderán día tras día, y aunque seguramente a mediados de semana ya no estemos oficialmente en una ola de calor, el calor intenso seguirá en muchas zonas y hasta podría intensificarse otra vez a la largo de la semana. Los modelos apuntan a que, aunque oficialmente no sea ola de calor, podríamos tener temperaturas muy altas hasta mediados de mes. Incluso en el extremo norte de la península vamos a ver máximas de más de 30 grados que sumado al factor humedad puede hacer que el bochorno y la sensación de calor sea muy fuerte».