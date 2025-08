Jorge Rey confirma hasta cuándo va a durar la ola de calor en España y el dato es desolador: no estamos preparados

Confirma Jorge Rey hasta cuándo va a durar la ola de calor en España y el dato es desolador, no estamos preparados para lo que viene. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de apostar claramente por una serie de novedades que pueden convertirse en una dura realidad. Tendremos que empezar a ver llegar un destacado cambio de ciclo que puede acabar siendo el que nos haga reaccionar a tiempo. Sin duda alguna, nos espera un verano muy duro.

Si hay un experto que siempre se adelanta a los demás, este es, sin duda alguna, un Jorge Rey que sabe muy bien qué es lo que nos está esperando. Por lo que, habrá llegado el momento de apostar por una serie de novedades que serán las que marcarán estos días. Hasta el momento nunca hubiéramos esperado encontrar con una serie de datos que serán los que nos afectarán de lleno. Con ciertas novedades que llegan en un mes de agosto que pone las cosas en un punto de no retorno. Parece que lo peor del verano aún no ha llegado, sino más bien todo lo contrario.

No estamos preparados para lo que llega

Lo que llega a España es un destacado cambio de tendencia en un mes de agosto en el que quizás deberemos estar listos para una transformación que puede ser total. En especial en estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante.

Es hora de prepararnos para lo peor y hacerlo de tal forma que tendremos que estar listos para afrontar un importante cambio de tendencia que puede convertirse en un auténtico dolor de cabeza. Tocará estar muy pendientes de un giro radical que hasta el momento no tendríamos que ver llegar.

Pensábamos que el calor intenso era historia, pero Jorge Rey lo vuelve a colocar en el centro de una previsión del tiempo que realmente puede cambiarlo todo en muchos sentidos. Estos días en los que el buen tiempo es algo deseable, tendremos que luchar contra unas cifras que no son nada buenas.

Los termómetros parece que no van a dejar de subir en unos días en los que todo puede ser posible. Empezando por una nueva ola de calor que realmente puede poner en riesgo a más de una zona de España con alerta por calor extremo.

Confirma Jorge Rey hasta cuándo va a durar la ola de calor extremo

Estas altas temperaturas de estos días que tenemos por delante, parece que serán las más intensas de lo que llevamos de verano. Sobre todo, porque llegan en un mes de agosto que puede convertirse en una pesadilla para los amantes de las actividades al aire libre.

Este tiempo no invita a hacer nada, especialmente cuando nuestra salud está en juego. Tendremos que estar muy pendientes de una serie de cambios que van a llegar a toda velocidad. La AEMET coincide con un Jorge Rey en una previsión del tiempo que no nos da tregua: «Continuará una situación estable generalizada en el país, con predominio de cielos poco nubosos o despejados, algunos intervalos de nubes altas y sin precipitaciones. No obstante, al principio se dará nubosidad baja en el norte de Galicia y de Canarias, en el Cantábrico y en el litoral atlántico andaluz, con algunos bancos de niebla dispersos y tendencia a despejar. Asimismo, por la tarde se espera intervalos de nubosidad de evolución en los principales entornos montañosos de la Península y no se descarta alguna tormenta seca en la Bética oriental. Posible calima ligera en el cuadrante suroeste peninsular y en las islas Canarias orientales. Las temperaturas máximas descenderán en la mayor parte del arco mediterráneo, extremo oeste de Galicia y de forma más suave en la mitad sur peninsular. En cambio ascenderán en el resto peninsular y en las islas, con aumentos que se prevén notables en el norte de Galicia, entorno cantábrico y alto Ebro. Se superarán los 34-36 grados en la mayor parte de la Península, siendo probable también de forma local en las islas, y alcanzándose 40 en amplias zonas de la mitad sur de la vertiente atlántica, sin descartar puntos del Miño y de las depresiones del nordeste. Las mínimas aumentarán en Canarias, descendiendo en la meseta Norte, Ebro y extremo suroeste peninsular, con pocos cambios en el resto. No bajarán de 20-22 grados en la mitad sur de la vertiente atlántica, en las depresiones del nordeste y en el Mediterráneo donde incluso localmente de 25».

Siguiendo con la misma previsión: «Soplará moderado con probables intervalos de fuerte el alisio en Canarias, el levante en el Estrecho y el viento del nordeste en litorales del noroeste de Galicia. Serán moderados los vientos del este en el Cantábrico, litorales del sureste peninsular, la tramontana en Ampurdán y norte de Baleares y el noreste en la meseta Norte al principio. Vientos flojos en el resto. Se prevé un predominio del sur y este en el resto de Baleares y vertiente mediterránea y sur y oeste en la atlántica». Las alertas estarán activadas: «Temperaturas significativamente elevadas en la mayor parte de la Península, con ascensos notables de las máximas en el norte de Galicia, entorno cantábrico y alto Ebro».