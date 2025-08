La predicción de Jorge Rey para España da miedo porque no estamos preparados: «El martes…»

Las Cabañuelas de Jorge Rey vuelven a adelantarse a todos y nos explican un fenómeno desafiante para todos que pone los pelos de punta. Estamos ante una serie de cambios destacados que pueden llegar a ser los que nos acompañarán en unas jornadas en las que todo es posible. Tenemos que empezar a prepararnos para un cambio de tendencia que sin duda alguna puede acabar siendo el que nos acompañe en estos días. Tendremos que empezar a pensar en un cambio de tendencia que puede ser el que sea una realidad en estos días.

Estamos ante un verano que Jorge Rey ya aviso de lo que nos esperaba. Una situación que superaría las anomalías habías y por haber. Sin duda alguna, estaremos ante una serie de cambios que pueden acabar siendo los que nos acompañarán en estos días. Es momento de apostar claramente por una serie de elementos que pueden acabar marcando una diferencia significativa. Con la mirada puesta a una serie de componentes que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno. Es hora de prepararnos para unas noches en las que el descanso será casi imposible.

Estos días el descanso se va a volver imposible

El mes de agosto es cuando empezamos a descubrir una serie de novedades que acabarán siendo el que más descansamos, unas vacaciones casi obligadas con un tiempo que desde hace unos años acaba siendo un problema para muchos. Nos enfrentamos a la recta final de unas vacaciones en las que todo puede ser posible.

Tendremos que estar muy pendientes de una situación de relativa inestabilidad que hasta el momento no sabíamos que podríamos tener por delante. Con la mirada puesta a una serie de cambios que serán los que nos acompañarán en unos días en los que todo puede ser posible.

Es hora de ver qué es lo que parece que va a llegar a toda velocidad, en unas jornadas en las que el calor parece que se va a convertir en un gran protagonista. Tenemos por delante una serie de novedades que pueden acabar siendo las que nos acompañarán en unos días en los que el tiempo cobrará protagonismo.

El método de Jorge Rey con las Cabañuelas ya se adelantó a todo lo que nos esperaba y eso quiere decir que tocará ver qué es lo que dice este experto en unos días de cambios.

Jorge Rey vaticina un fenómeno desafiante para todos

La nueva ola de calor que tenemos en España puede convertirse en el fenómeno más desafiante para todos. Estamos ante una previsión que el propio Jorge Rey se encargó de plasmar con unas cifras que han acabado siendo especialmente complicadas de ver llegar.

Los expertos del canal de El Tiempo con sus mapas del tiempo, confirman esta previsión del tiempo que pone los pelos de punta: «La primera ola de calor de agosto, que comenzará este domingo 3, nos va a traer a España un episodio de calor muy intenso. Oficialmente, durará hasta el martes, pero probablemente se prolongue casi toda la semana. Junto con el calor diurno, las temperaturas nocturnas no darán respiro: vuelven las noches tropicales a casi todo el país. Los registros nocturnos comenzarán a no bajar de los 20 ºC desde el domingo en amplias zonas, ganando extensión con cada día que pasé. Además, en muchas zonas la subida continuaría y ya no hablaríamos de noches tropicales, sino de noches ecuatoriales, sin bajar de 25 ºC».

Las noches serán de lo más duras: «Las temperaturas nocturnas comenzarán a acusar la subida térmica desde el mismo domingo. Ya hablaremos esta jornada de mínimas por encima de 20 ºC en Andalucía, Extremadura y Castilla – La Mancha, así como en Madrid ciudad. En zonas de Andalucía podrían rondar los 22 ºC a 24 ºC, como son los casos de Sevilla y Cádiz. Apenas un grado menos tendrán en Caćeres, con 23 ºC. En muchas otras zonas, si bien la noche no será tropical aún, sí será relativamente cálida. Vigo rondaría los 19 ºC y Gijón los 18 ºC, por ejemplo. La noche más fresca, en lugares como León, el alto Ebro y el País Vasco, entre 14 ºC y 16 ºC. El lunes las noches tropicales ya alcanzarían también zonas de Castilla y León, Galicia y Aragón. En el resto, el ascenso también continuaría, y hablaríamos de noches sin bajar de los 22 ºC en Madrid, Badajoz o Almería, entre otras. Aún se librarían del calor nocturno en zonas de la mitad norte del país. Ciudades como Burgos, Oviedo, Bilbao o Logroño seguirían teniendo mínimas por debajo de los 20 ºC, rondando los 15 ºC. Esta realidad, no obstante, tendría también las horas contadas».

El aumento de las temperaturas continuará estos días: «Las temperaturas nocturnas seguirían subiendo entre martes y jueves en casi todo el país. Así, las noches tropicales ganarían extensión, y allí donde no lleguen a esos registros, verían mínimas sobre los 17 ºC. En zonas del sur, el ascenso térmico nocturno nos llevaría a mínimas de 26 ºC a 27 ºC en zonas de Jaén o Almería, por ejemplo. Rondarían los 25 ºC también en grandes ciudades como Madrid, Palma o Valencia. Conciliar el sueño, así, será cada vez más difícil en España».