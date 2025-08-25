El nº 2 de Aagesen señalado por los incendios: 38 años en el PSOE y «estudios iniciados» en Derecho

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, número dos de la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Democrático, Sara Aagesen, y señalado por su gestión en la dramática oleada de incendios de este verano, es un dirigente socialista que lleva desde 1987 enlazando cargos en el PSOE. Su sueldo ascendió el año pasado a 134.313,51 euros, según consta en el Portal de Transparencia de la Administración General del Estado (AGE).

Morán acumula un extenso currículo político: concejal y alcalde en el Ayuntamiento de Lena (Asturias) -cargo que ocupó durante doce años-, diputado en el Congreso y, desde junio de 2018, secretario de Estado de Medio Ambiente. Fue además elegido por Pedro Sánchez como secretario federal del Área para la Transición Ecológica de la Economía en la Ejecutiva Federal del PSOE, en 2017.

Morán está muy vinculado a Sánchez. Es uno de los dirigentes socialistas más afines al presidente del Gobierno y le ha acompañado en los momentos más difíciles, cuando fue defenestrado en el Comité Federal del PSOE de 2016. Anteriormente, ya ocupó cargos relevantes con Zapatero y Rubalcaba. Tras el regreso de Sánchez a Ferraz, volvió a la ejecutiva socialista de la mano de Cristina Narbona. El presidente socialista entabló relación con Morán durante sus inicios como diputado, en 2012.

Estudios «iniciados» en Derecho

En cuanto a su currículo académico, Morán, de 61 años, presume en la página oficial del Ministerio para la Transición Ecológica de tener estudios de Derecho «iniciados».

Esta sucinta línea contrasta con su «experiencia profesional», donde recoge hasta 13 cargos, vinculados directa o indirectamente con su militancia en el PSOE.

Polémicas

Este alto cargo de Transición Ecológica fue protagonista de una polémica durante la DANA, ya que se encontraba en Colombia en el momento más crítico, participando en la COP16, la Conferencia de Naciones Unidas sobre Biodiversidad. Pese a que la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) había alertado del riesgo de fuertes precipitaciones en la Comunidad Valenciana y otras zonas de España, Morán optó por desplazarse a Cali para participar en esta cumbre, donde permaneció incluso después de la tragedia.

Y estos días, la figura de Hugo Morán ha sido cuestionada por la falta de aeronaves por parte del Ejecutivo para hacer frente a los numerosos fuegos. De hecho, la memoria técnica que publicó OKDIARIO alertando de ello y culpando de dicha deficiencia a la ausencia de nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE) fue elaborada por personal de su departamento, con fecha del pasado diciembre. Tanto es así que el logo de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente aparece en esta memoria. El documento refleja que el Ejecutivo no acometió la renovación de la flota antiincendios, incluso la redujo de 47 a 42 aeronaves en la externalización del servicio de aeronaves apagafuegos que Transición Ecológica contrata a empresas privadas para apoyar a las comunidades autónomas.

Morán cobró en 2024 como alto cargo del Gobierno de PSOE-Sumar un total de 134.313,51 euros. De esta cantidad, más de 50.000 euros fueron percibidos en concepto de productividad.