La última ocurrencia de Bolaños incendia las redes: felicita la Navidad a la «comunidad cristiana»

El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, dirigido por Félix Bolaños, ha felicitado la Navidad en sus redes sociales a la «comunidad cristiana». Un alusión que ha recibido multitud de críticas.

«Felicitamos a la comunidad cristiana en este día en el que se conmemora el nacimiento de Jesús, un momento para compartir deseos de paz, alegría y bienestar para todos y todas. ¡Feliz Navidad!», ha sido el mensaje compartido por el Ministerio.

En otro tuit, Presidencia añade: «Desde el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes os deseamos a todas y todos unas felices fiestas ¡Nuestros mejores deseos para este 2026! Que sea un año en el que, entre todos, sigamos reforzando nuestro Estado de Derecho». Una referencia que tampoco ha pasado desapercibida, pues precisamente los ataques de Bolaños al Poder Judicial son frecuentes. Llegó a acusar de prevaricación al juez Juan Carlos Peinado que investiga a la mujer del presidente, Begoña Gómez, y sus reformas han sido criticadas por jueces y fiscales.

Sánchez: «Felices fiestas»

También polémica ha sido la felicitación de Pedro Sánchez quien, en un vídeo, desea unas «Felices fiestas» en español catalán, vasco y gallego a todos «las vivan como las vivan» y «las feliciten como las feliciten». Es habitual que el dirigente socialista evite cualquier referencia religiosa en esta felicitación. En el vídeo se mezclan imágenes de distintas celebraciones navideñas, con los Reyes Magos, Papá Noel, el Olentzero vasco o el Caga Tió catalán.

«Para que las celebres con quien las celebres, estés donde estés, decores como decores, y también, si no lo haces, cantes, bailes, o seas más de acompañar con las palmas, comas lo que comas, y aunque cambies las uvas por otra cosa», dice Sánchez, quien añade: «Traiga quien te traiga los regalos en diciembre o también en enero, o las dos cosas, las felicites, y a lo mejor, felicites en catalán, en gallego, en euskera, en valenciano, en español».