Primera reacción de Rafa Mir a la petición de diez años de cárcel: «Tengo muchas ganas de ir a juicio»

Vuelve a sonar con fuerza el ‘caso Rafa Mir’. La Fiscalía ha pedido 10 años y medio de cárcel por un presunto delito de violación, agresión sexual y lesiones contra una mujer en septiembre de 2024. El delantero del Elche se expone a dicha pena por unos hechos supuestamente cometidos cuando aún era jugador del Valencia. En un caso separado, el murciano fue el acusado el pasado domingo por Omar El Hilali, futbolista del Espanyol, de una frase racista en pleno partido de Liga.

La petición de la Fiscalía se hizo pública el pasado jueves y, menos de 24 horas después, el propio Rafa Mir ha reaccionado a través de sus redes sociales. Ha publicado un vídeo, correspondiente a una entrevista el pasado 29 de diciembre, en la que charló con el creador de contenido Temo. En el mencionado vídeo verbaliza un sentir que, por el hecho de volver a publicar tras unos meses, todavía mantiene. Aunque en aquel entonces no se conocía la petición de la Fiscalía.

«La etapa de instrucción fue muy positiva. Ahora estamos esperando el escrito de acusación. Esto tiene una pena, pero yo estoy muy tranquilo. Tengo muchas ganas de ir a juicio y se demostrará mi inocencia», dijo Rafa Mir. Según adelantó Las Provincias, el Ministerio Fiscal solicita «concretamente nueve por el delito de agresión sexual agravada con acceso carnal y otros 18 meses de cárcel por el delito de lesiones». Rafa Mir, presuntamente, introdujo los dedos a la víctima sin su consentimiento en dos momentos diferentes.

Además de la pena de prisión, el jugador no podría acercarse a menos de 500 metros de la joven de 21 años durante 13 años. La Fiscalía «también solicita como medida otros siete años de libertad vigilada y la inhabilitación especial para ejercer cualquier actividad, remunerada o no, que conlleve contacto con menores por un tiempo de ocho años». Según el medio citado, la indemnización que debería abonar Rafa Mir a la víctima en concepto de responsabilidad civil por las lesiones y daños morales causados ascendería a 64.000 euros.

Los vigilantes de seguridad de la urbanización donde el futbolista Rafa Mir tenía su domicilio en Bétera, localidad valenciana, fueron testigos de una de las noches más polémicas en la vida del delantero. OKDIARIO ha accedido en primicia a los partes de servicio de estos trabajadores donde reflejan que a las «8:54» un vecino avisa tras ver «dos chicas desnudas gritando en medio de la calle». El parte añade que un vigilante se persona: «Cuando llego están hablando con los propietarios y una de las chicas refiere un ataque de ansiedad y la otra dice que le han dado un puñetazo. Se llama a la Policía Local que se encarga del tema»