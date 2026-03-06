Pipi Estrada sentencia a Aston Martin: «Fernando, te están ninguneando»
El mítico periodista asturiano pone nota, como cada semana, a los protagonistas de la actualidad deportiva
De Mikel Oyarzabal por su gol contra el Athletic en la Copa del Rey al desolador comienzo de temporada de Fernando Alonso en Aston Martin
Pipi también da espacio a LeBron James por su espectacular récord anotador con el que superó a un mito del baloncesto
Pipi Estrada ha sentenciado a Aston Martin en los rankings de la semana. Como cada viernes, el mítico periodista asturiano pone nota en OKDIARIO a los protagonistas de la actualidad deportiva, que esta vez pasa por el desolador comienzo de la temporada de Fórmula 1 para Fernando Alonso, con un coche prácticamente inmanejable.
Pipi también premia a Mikel Oyarzabal por sellar el pase de la Real Sociedad a la final de la Copa del Rey con su gol frente al Athletic Club en Anoeta. Y menciona a LeBron James por su espectacular récord anotador a sus 42 años, superando a todo un mito como Kareem Abdul-Jabbar. Vea aquí sus rankings de la semana:
- Matrícula de honor: Mikel Oyarzabal
- Sobresaliente: Óscar Trejo
- Notable: Antoine Griezmann
- Aprobado: LeBron James
- Suspenso: Aston Martin
Pipi Estrada
