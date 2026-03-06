Pipi Estrada sentencia a Aston Martin: «Fernando, te están ninguneando»

Pipi Estrada ha sentenciado a Aston Martin en los rankings de la semana. Como cada viernes, el mítico periodista asturiano pone nota en OKDIARIO a los protagonistas de la actualidad deportiva, que esta vez pasa por el desolador comienzo de la temporada de Fórmula 1 para Fernando Alonso, con un coche prácticamente inmanejable.

Pipi también premia a Mikel Oyarzabal por sellar el pase de la Real Sociedad a la final de la Copa del Rey con su gol frente al Athletic Club en Anoeta. Y menciona a LeBron James por su espectacular récord anotador a sus 42 años, superando a todo un mito como Kareem Abdul-Jabbar. Vea aquí sus rankings de la semana: