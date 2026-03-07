La agónica apnea de Miguel Ángel Muñoz en ‘El Desafío’: «Nadie ha convulsionado como tú»

La novena gala de El Desafío ha llegado con Miguel Ángel Muñoz como invitado, que ha aceptado la invitación del programa a que pasase por él y que incluso se atreviese con alguna de las pruebas. Aunque no ha sido concursante de ninguna edición, el actor ha dejado claro que es muy competitivo y que podría hacer un gran papel en futuras ediciones. Para esta visita fugaz podría haberse atrevido con algo más fácil, pero ha querido ir a por todas metiéndose en el tanque de agua de la apnea, donde llegaba con muy buenas sensaciones tras los ensayos.

Tras recibir la invitación, Miguel Ángel aseguraba en los ensayos que quería probar suerte con la prueba estrella, por eso tenía asumido desde el primer momento que iba a sufrir mucho en compañía de Juandi, el coach de esta disciplina. Tras hacer las primeras inmersiones, las cosas han ido mucho peor de lo que esperaba, puesto que se ha dado cuenta de que su cuerpo reaccionaba a la sensación de ahogarse, algo para lo que no sabía qué hacer. Aunque pensaba que no le iba a dar miedo, no ha dudado en reconocer la realidad ante las cámaras: «Me muero de miedo».

Como es lógico, el cuerpo reacciona ante la sensación de quedarse sin oxígeno, por eso ha tenido que aprender a luchar contra la reacción incontrolable, que se traducía en espasmos y en ganas casi imposibles de evitar de salir a la superficie en busca de oxígeno. Pese a los consejos para que se relajase, Muñoz no podía evitar los brutales espasmos que sufría en los entrenamientos y que se han podido ver en televisión, una imagen que asustaba y que pocas veces ha sido tan dura.

Pese a todo, el invitado de la semana y su entrenador han ido al plató con muy buenas sensaciones. El actor ha permanecido con total tranquilidad hasta los 2:20 minutos, momento en el que las contracciones han comenzado con violencia en su abdomen, llevándole casi a convulsionar por momentos.

Los problemas de Miguel Ángel Muñoz bajo el agua

La imagen, como en los ensayos, era completamente angustiosa, pero Juandi trataba de relajarle para que pasase y continuar con su marca. Aunque lo ha intentado, Miguel Ángel ha decidido salir de forma inesperada a los 3:02 minutos de inmersión, una marca espectacular que muy pocos concursantes han logrado a lo largo de las seis ediciones.

Pese a todo, el invitado se ha mostrado muy enfadado y desilusionado, puesto que tenía en su mente aguantar mucho más. Tras pedir perdón al equipo y a su entrenador, ha explicado a Roberto Leal que en los entrenamientos ha llegado a superar los cuatro minutos, por lo que esperaba forzar un poco más e intentar colarse en el top 10 de la apnea, cuyo récord tiene Daniel Illescas con 4:47 minutos.

«He hecho lo que he podido, estoy muy frustrado, sobre todo porque Juandi ha echado el resto conmigo. Ha sido muy paciente», unas palabras que pronunciaba con rostro muy serio y decepcionado. Pese a todo, reconocía que ha sido «un gran aprendizaje».

El propio presentador y el jurado han tenido que ‘regañar’ a Muñoz, puesto que su marca es brutal, y le han animado a que en futuras ediciones acepte la invitación a ser concursante oficial de El Desafío. Santiago Segura, para quitarle dramatismo, ha bromeado con su récord: «Nadie ha convulsionado como tú», dándole ese título.

La grabación de este programa se realizó durante el verano de 2025, por lo que está claro que las conversaciones con la productora comenzaron en ese momento. Lo curioso es que, antes de poder verse este programa en televisión, se anunciase que el actor formará parte de El Desafío en su séptima edición, que se grabará a lo largo de 2026, aunque no se verá (salvo cambio de Antena 3) hasta enero de 2027.